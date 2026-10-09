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Bewertung im Fokus

Bernstein Research beurteilt Henkel vz-Aktie mit Market-Perform

Bernstein Research beurteilt Henkel vz-Aktie mit Market-Perform

Henkel vz-Papier wurde von Bernstein Research-Analyst Callum Elliott einer sorgfältigen Prüfung unterzogen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Henkel KGaA Vz.
75.50 EUR 1.70 EUR 2.30 %
Charts | News | Analysen

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Henkel auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 74,96 Euro belassen. Während viele Absatzsegmente der Hersteller von Konsumgütern des täglichen Bedarfs zunehmend gesättigt seien, dürfte Longevity ein noch lange bestehender Megatrend bleiben, schrieb Callum Elliott in einer am Freitag vorliegenden Studie. In diesem Bereich könnten die Unternehmen das Wachstum also noch vorantreiben. Eine Blaupause für eine solche erfolgreiche Entwicklung liefere die Unilever-Sparte Health and Wellness.

Aktienauswertung: Die Henkel vz-Aktie im Zentrum tagesaktueller Analysen und Bewertungen

Um 10:49 Uhr sprang die Henkel vz-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,8 Prozent auf 75,18 EUR zu. Somit verfügt der Anteilsschein noch über einen Rückgangsspielraum von 0,29 Prozent bezogen auf das festgesetzte Kursziel. Bisher wurden via XETRA 36.700 Henkel vz-Aktien gekauft oder verkauft. Seit Jahresanfang 2026 legte das Papier um 11,7 Prozent zu. Die Ergebnisse für Q3 2026 dürfte Henkel vz am 10.11.2026 vorlegen.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.10.2026 / 23:12 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.10.2026 / 02:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Henkel AG

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Datum Rating Analyst
11:06 Henkel vz Market-Perform Bernstein Research
06.10.26 Henkel vz Neutral Goldman Sachs Group Inc.
30.09.26 Henkel vz Market-Perform Bernstein Research
29.09.26 Henkel vz Kaufen DZ BANK
25.09.26 Henkel vz Buy Deutsche Bank AG

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