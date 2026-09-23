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Analyse im Blick

Bernstein Research beurteilt Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie mit Market-Perform

Bernstein Research beurteilt Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie mit Market-Perform

Diese Empfehlung gibt Bernstein Research für die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie aus.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
42.08 EUR -1.56 EUR -3.57 %
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Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Mercedes-Benz auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 56 Euro belassen. Der zunehmende Erfolg chinesischer Automarken in Europa werde als existenzielle Bedrohung der hiesigen Hersteller wahrgenommen, sei aber nicht die erste Herausforderung aus Asien, schrieb Stephen Reitman in einer am Mittwoch vorliegenden Brancheneinschätzung. Entgegen einer weitverbreiteten Wahrnehmung hätten unter den Masseherstellern aber nur die Marken der Auto-Holding Stellantis Marktanteile an die chinesische Konkurrenz verloren. Volkswagen, Renault, BMW und Mercedes-Benz seien gegen diese zwar nicht immun, behaupteten sich aber besser, als es ihnen die Investoren zugeständen.

Aktien Check: Ein detaillierter Blick auf die Performance der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie zur Zeit der Analyse

Um 16:21 Uhr rutschte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie in der XETRA-Sitzung um 3,1 Prozent auf 42,11 EUR ab. Also hat der Anteilsschein noch ein Aufwärtspotenzial von 32,99 Prozent gerechnet zum festgelegten Kursziel. Zuletzt wechselten 1.448.644 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien den Besitzer. Seit Beginn des Jahres 2026 fiel die Aktie um 25,0 Prozent. Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 28.10.2026 mit der Vorlage der Kennzahlen gerechnet.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.09.2026 / 16:00 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.09.2026 / 04:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Vladi333 / Shutterstock.com

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Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Analysen

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Datum Rating Analyst
16:36 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Market-Perform Bernstein Research
22.09.26 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Market-Perform Bernstein Research
21.09.26 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Neutral UBS AG
16.09.26 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
14.09.26 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Market-Perform Bernstein Research

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