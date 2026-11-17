Analyse im Fokus

Bernstein Research hat die Siemens Energy-Aktie unter die Lupe genommen, und hier sind die detaillierten Ergebnisse.

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Siemens Energy auf "Outperform" mit einem Kursziel von 210 Euro belassen. Die Zwischenwahlen zum Kongress in den USA hätten das Umfeld für den Bau von Daten- und Rechenzentren verändert, schrieb Varun Govindaraj in einer Branchenstudie am Dienstag. Für bereits zugelassene, finanzierte oder gar schon im Bau befindliche Projekte werde sich wohl nichts ändern; mit Blick auf zukünftige Vorhaben gehe es nun stärker um die Frage, wo und wann diese entstehen sollen. Die Großen der Branche, auch Hyperscaler genannt, hätten daher zunächst eine abwartende Haltung eingenommen.

Vom Kursziel zum Handelsvolumen: Die Siemens Energy-Aktie am Tag der ausführlichen Analyse

Die Aktie verlor um 15:27 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,4 Prozent auf 127,22 EUR. Somit verfügt der Anteilsschein noch über einen Wachstumsspielraum von 65,07 Prozent bezogen auf das festgesetzte Kursziel. Zuletzt wechselten via XETRA 788.889 Siemens Energy-Aktien den Besitzer. Auf Jahressicht 2026 kletterte die Aktie um 6,1 Prozent aufwärts. Voraussichtlich am 11.02.2027 wird Siemens Energy Anlegern einen Einblick in die Quartalsbilanz von Q1 2027 gewähren.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion Finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.11.2026 / 17:11 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.11.2026 / 21:30 / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.