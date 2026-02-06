Aktienanalyse

Das Siemens Healthineers-Papier wurde von Bernstein Research-Analyst Susannah Ludwig genauer unter die Lupe genommen.

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Siemens Healthineers von 52,90 auf 52,15 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Der Medizintechnikkonzern habe ein solides Quartal im Kerngeschäft hinter sich, schrieb Susannah Ludwig am Freitag in ihrem Resümee des jüngsten Quartalsberichts. Der zurückhaltende Ausblick auf das laufende Jahresviertel deute aber darauf hin, dass im zweiten Geschäftshalbjahr eine Beschleunigung erforderlich sei.

Die Siemens Healthineers-Aktie notierte um 12:31 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,4 Prozent auf 40,81 EUR. Also weist das Papier noch ein Aufwärtspotenzial von 27,79 Prozent im Vergleich zum festgelegten Kursziel auf. Zuletzt wurden über XETRA 426.591 Siemens Healthineers-Aktien umgesetzt. Das Papier büßte seit Anfang des Jahres 2026 7,0 Prozent ein. Die Vorlage der Q2 2026-Finanzergebnisse wird für den 07.05.2026 terminiert.

