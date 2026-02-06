DAX24.803 +0,3%Est506.012 +0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,8300 -3,2%Nas23.031 +2,2%Bitcoin57.964 -2,8%Euro1,1872 +0,5%Öl68,20 +0,2%Gold5.008 +1,0%
Aktienanalyse

Bernstein Research beurteilt Siemens Healthineers-Aktie mit Outperform

09.02.26 12:49 Uhr
Wichtige News für Siemens Healthineers-Aktionäre: Bernstein Research hat sich positioniert | finanzen.net

Das Siemens Healthineers-Papier wurde von Bernstein Research-Analyst Susannah Ludwig genauer unter die Lupe genommen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Siemens Healthineers AG
40,86 EUR -0,60 EUR -1,45%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Siemens Healthineers von 52,90 auf 52,15 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Der Medizintechnikkonzern habe ein solides Quartal im Kerngeschäft hinter sich, schrieb Susannah Ludwig am Freitag in ihrem Resümee des jüngsten Quartalsberichts. Der zurückhaltende Ausblick auf das laufende Jahresviertel deute aber darauf hin, dass im zweiten Geschäftshalbjahr eine Beschleunigung erforderlich sei.

Aktien Check: Ein detaillierter Blick auf die Performance der Siemens Healthineers-Aktie zur Zeit der Analyse

Die Siemens Healthineers-Aktie notierte um 12:31 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,4 Prozent auf 40,81 EUR. Also weist das Papier noch ein Aufwärtspotenzial von 27,79 Prozent im Vergleich zum festgelegten Kursziel auf. Zuletzt wurden über XETRA 426.591 Siemens Healthineers-Aktien umgesetzt. Das Papier büßte seit Anfang des Jahres 2026 7,0 Prozent ein. Die Vorlage der Q2 2026-Finanzergebnisse wird für den 07.05.2026 terminiert.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.02.2026 / 22:55 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.02.2026 / 06:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: testing / Shutterstock.com

