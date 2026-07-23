Bernstein Research: DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie erhält Market-Perform

Aktuelle Analyse

24.07.26 11:52 Uhr

DHL Group (ex Deutsche Post)-Papier wurde von Bernstein Research-Analyst Alex Irving genau analysiert. Hier sind die festgestellten Erkenntnisse.

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für DHL Group auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 45 Euro belassen. Die See- und Luftfrachtraten im internationalen Logistikgeschäft seien in den vergangenen Monaten weiter gestiegen und das Frachtaufkommen habe sich als robust erwiesen, schrieb Alex Irving in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Zudem scheine sich die Verbrauchernachfrage trotz Inflationsdrucks zu behaupten. Insgesamt ergebe sich daraus ein günstiges Ertragsumfeld für die nahe Zukunft.

Aktien Check: Ein detaillierter Blick auf die Performance der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie zur Zeit der Analyse

Im XETRA-Handel gewannen die DHL Group (ex Deutsche Post)-Papiere um 11:36 Uhr 0,9 Prozent. Infolgedessen zeigt der Anteil noch Spielraum nach unten: 20,80 Prozent in Relation zum festgesetzten Kursziel. Im heutigen Handel wurden bisher 197.030 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien umgesetzt. Die Aktie kletterte seit Jahresanfang 2026 um 26,8 Prozent aufwärts. Für das laufende Jahresviertel Q2 2026 wird am 05.08.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.07.2026 / 06:30 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.07.2026 / 06:30 / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.