Bernstein Research gibt Daimler Truck-Aktie Underperform

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29.09.26 11:49 Uhr

Hier sind die Resultate der genauen Betrachtung des Daimler Truck-Papiers durch Bernstein Research-Analyst Chad Dillard.

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Daimler Truck mit einem Kursziel von 39 Euro auf "Underperform" belassen. Die Lage im Fracht-Bereich verbessere sich weiterhin, schrieb Chad Dillard am Montag nach Auswertung der für die Lkw-Branche maßgeblichen Daten vom August. Dies werde zunehmend zum entscheidenden Faktor.

Vom Kursziel zum Handelsvolumen: Die Daimler Truck-Aktie am Tag der ausführlichen Analyse

Die Daimler Truck-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 11:33 Uhr um 0,9 Prozent auf 42,64 EUR ab. Hiermit hat das Papier noch Abwärtsspielraum von 8,54 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. 138.213 Daimler Truck-Aktien wechselten zuletzt via XETRA den Besitzer. Der Anteilsschein stieg seit Anfang des Jahres 2026 um 19,4 Prozent. Am 06.11.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.09.2026 / 22:51 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.09.2026 / 22:51 / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.