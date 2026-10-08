Bernstein Research gibt Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie Market-Perform

Aktie bewertet

08.10.26 12:07 Uhr

Das Fresenius Medical Care (FMC) St-Papier wurde von Bernstein Research-Analyst Susannah Ludwig genauer unter die Lupe genommen.

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Fresenius Medical Care (FMC) angesichts eines Wechsels an der Konzernspitze auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 44,65 Euro belassen. An der Prognose für 2026 dürfte sich nichts geändert haben, schrieb Susannah Ludwig am Mittwochabend nach der Mitteilung des Dax-Konzerns über den Personalwechsel an der Unternehmensspitze. Die stärkere Ausrichtung des Dialysedienstleisters auf Wachstum sei vielversprechend, jedoch werde die größte Herausforderung darin bestehen, dies vor dem Hintergrund eines strukturell zunehmend schwierigen Endmarktes für Dialyse zu erreichen.

Handelsvolumen und mehr: So entwickelt sich die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Um 11:51 Uhr fiel die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,9 Prozent auf 36,72 EUR ab. Somit verfügt der Anteilsschein noch über ein Aufwärtspotenzial von 21,60 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Im heutigen Handel wurden bisher 350.383 Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktien umgesetzt. Das Papier verlor seit Jahresanfang 2026 6,3 Prozent.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.10.2026 / 21:11 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.10.2026 / 21:11 / UTC





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