Bernstein Research gibt Siemens-Aktie Outperform
Bernstein Research hat eine umfassende Prüfung der Siemens-Aktie durchgeführt. Hier sind die festgestellten Resultate.
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Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Siemens auf "Outperform" mit einem Kursziel von 330 Euro belassen. Alasdair Leslie befasste sich in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie mit den aktuellen Treibern der europäischen Investitionsgüterindustrie und der Frage, an welcher Stelle des Konjunkturzyklus sich der Sektor derzeit befindet. Der aktuelle Aufschwung dauere erst seit etwa sechs Quartalen an, was darauf hindeute, dass der Zyklus noch in einer relativ frühen Phase sei, schrieb er.
Aktieninformation im Fokus: Die Siemens-Aktie ausführlich analysiert am Tag der Bernstein Research-Empfehlung
Die Siemens-Aktie wies um 12:51 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 2,8 Prozent auf 267,25 EUR abwärts. Daher zeigt die Aktie noch ein Aufwärtspotenzial von 23,48 Prozent gemessen am festgelegten Kursziel. Im heutigen Handel wurden bisher 352.977 Siemens-Aktien umgesetzt. Das Papier legte seit Anfang des Jahres 2026 um 14,1 Prozent zu. Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte Siemens am 12.11.2026 präsentieren.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.10.2026 / 16:47 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.10.2026 / 04:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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