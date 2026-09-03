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Aktuelle Analyse im Blick

Bernstein Research: Market-Perform für Volkswagen (VW) vz-Aktie

Bernstein Research: Market-Perform für Volkswagen (VW) vz-Aktie

Hier sind die Resultate der gründlichen Untersuchung der Volkswagen (VW) vz-Aktie durch Bernstein Research.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Volkswagen (VW) AG Vz.
82.32 EUR 2.24 EUR 2.80 %
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Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Volkswagen mit einem Kursziel von 100 Euro auf "Market-Perform" belassen. Analyst Stephen Reitman rechnete am Freitagmorgen in seinem ersten Kommentar zur Einigung auf ein Sparpaket bereits mit einer positiven Kursreaktion. Vor allem die beabsichtigten Kürzungen bei Investitionen und Entwicklungskosten dürften am Markt gut ankommen, schrieb er.

Zwischen Kurs und Quartal: So steht es um die Volkswagen (VW) vz-Aktie am Tag der ausführlichen Untersuchung

Um 13:57 Uhr stieg die Volkswagen (VW) vz-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 8,0 Prozent auf 82,44 EUR. Infolgedessen zeigt das Papier noch Anstiegschancen von 21,30 Prozent in Relation zur festgesetzten Kursmarke. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 1.825.575 Volkswagen (VW) vz-Aktien. Seit Jahresanfang 2026 schlägt ein Minus von 15,1 Prozent zu Buche. Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 29.10.2026 erfolgen.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.09.2026 / 00:09 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.09.2026 / 04:00 / UTC


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Bocman1973 / Shutterstock.com

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Volkswagen (VW) vz. Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Volkswagen (VW) vz. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
DatumRatingAnalyst
14:11 Volkswagen (VW) vz Market-Perform Bernstein Research
10:01 Volkswagen (VW) vz Buy Deutsche Bank AG
09:36 Volkswagen (VW) vz Neutral UBS AG
08:01 Volkswagen (VW) vz Outperform RBC Capital Markets
08:01 Volkswagen (VW) vz Buy Jefferies & Company Inc.

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