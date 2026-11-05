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Bernstein Research: Market-Perform-Note für Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie

Bernstein Research: Market-Perform-Note für Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie

Hier sind die Resultate der detaillierten Überprüfung der Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie durch Bernstein Research.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Fresenius Medical Care (FMC) St.
41.04 EUR 0.19 EUR 0.47 %
Charts | News | Analysen

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Fresenius Medical Care (FMC) nach Zahlen zum dritten Quartal von 44,65 auf 40,60 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Market-Perform" belassen. Der Umsatz des Blutwäschespezialisten sei währungsbereinigt nicht so stark zurückgegangen wie vom Markt befürchtet, schrieb Susannah Ludwig in einer am Donnerstag vorliegenden Nachbetrachtung. Derweil trübten das anhaltend schwache Wachstum im US-Behandlungsgeschäft und weitere Herausforderungen den Ausblick.

Analyse und Aktienbewertung: Eine Untersuchung der Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Die Aktie legte um 09:07 Uhr in der XETRA-Sitzung 2,1 Prozent auf 41,76 EUR zu. Somit verfügt der Anteilsschein noch über einen Rückgangsspielraum von 2,78 Prozent bezogen auf das festgesetzte Kursziel. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 39.426 Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktien den Besitzer. Seit Anfang des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 6,5 Prozent zu Buche.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion Finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2026 / 21:03 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2026 / 05:00 / UTC


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Fresenius Medical Care

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Fresenius Medical Care (FMC) St. Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Fresenius Medical Care (FMC) St. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
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Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
09:21 Fresenius Medical Care (FMC) St Market-Perform Bernstein Research
04.11.26 Fresenius Medical Care (FMC) St Hold Deutsche Bank AG
04.11.26 Fresenius Medical Care (FMC) St Sell UBS AG
04.11.26 Fresenius Medical Care (FMC) St Underweight JP Morgan Chase & Co.
03.11.26 Fresenius Medical Care (FMC) St Underweight JP Morgan Chase & Co.

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