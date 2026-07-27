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Bernstein Research: Market-Perform-Note für Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie

Bernstein Research: Market-Perform-Note für Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie

Die Ergebnisse der intensiven Überprüfung der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie durch Bernstein Research liegen vor.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
46.56 EUR 0.94 EUR 2.07 %
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Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Mercedes-Benz nach Zahlen auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 61 Euro belassen. Die Zahlen des Autobauers für das zweite Quartal hätten die Konsensschätzungen übertroffen, schrieb Stephen Reitman in einer am Dienstag vorliegenden Studie.

Aktienauswertung: Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie im Zentrum tagesaktueller Analysen und Bewertungen

Das Papier von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) konnte um 14:48 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 2,8 Prozent auf 46,60 EUR. Somit hat das Wertpapier noch einen Steigerungsspielraum von 30,90 Prozent gerechnet zur festgesetzten Kursmarke. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 1.667.548 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien. Das Papier verlor seit Anfang des Jahres 2026 17,0 Prozent. Am 28.07.2026 dürfte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) die Bilanz für Q2 2026 veröffentlichen.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.07.2026 / 06:09 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.07.2026 / 06:09 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: ben bryant / Shutterstock.com

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DatumRatingAnalyst
15:01 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Market-Perform Bernstein Research
14:21 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Sector Perform RBC Capital Markets
11:36 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Neutral UBS AG
11:31 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Buy Jefferies & Company Inc.
08:56 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Overweight JP Morgan Chase & Co.