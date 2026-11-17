Bernstein Research: Market-Perform-Note für Merck-Aktie
Die detaillierte Analyse des Merck-Papiers wurde von Bernstein Research-Analyst Justin Smith durchgeführt.
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Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Merck KGaA von 151 auf 178 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Market-Perform" belassen. Analyst Justin Smith applaudierte dem neuen Chef Kai Beckmann am Montag für dessen jüngste Umsetzung der Zielvorgaben. Ihm gefielen zudem die Ankündigungen des Pharma- und Lifestyle-Konzerns zu geplanten Fusionen und Übernahmen. Für mehr Optimismus mit Blick auf den Aktienkurs sei aber ein zeitlich früheres Erreichen des Breakeven bei der Rendite auf das investierte Kapital und bei den gewichteten durchschnittlichen Kapitalkosten notwendig.
Zwischen Kurs und Quartal: So steht es um die Merck-Aktie am Tag der ausführlichen Untersuchung
Zum Vortag unverändert notierte die Merck-Aktie um 10:10 Uhr im XETRA-Handel bei 149,60 EUR. Infolgedessen zeigt der Anteil noch Luft nach oben: 18,98 Prozent in Relation zum festgesetzten Kursziel. Bisher wurden heute 8.702 Merck-Aktien gehandelt. Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Anteilsschein um 24,5 Prozent nach oben.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion Finanzen.net
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.11.2026 / 15:34 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.11.2026 / 05:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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Bildquellen: Merck KGaA