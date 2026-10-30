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Aktie unter die Lupe

Bernstein Research: Outperform für MTU Aero Engines-Aktie

Bernstein Research: Outperform für MTU Aero Engines-Aktie

Hier sind die festgestellten Erkenntnisse, nachdem Bernstein Research-Analyst Adrien Rabier das MTU Aero Engines-Papier genauer unter die Lupe genommen hat.

Werte in diesem Artikel
Aktien
MTU Aero Engines AG
330.00 EUR 7.40 EUR 2.29 %
Charts | News | Analysen

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für MTU von 450 auf 460 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Die starken Quartalszahlen des Triebwerkherstellers lägen umsatzseitig über dem Konsens, während das operative Ergebnis (Ebit) erwartungsgemäß ausgefallen sei, schrieb Adrien Rabier in seiner am Freitag vorliegenden Einschätzung. Den Aktienkurs belastet habe der Margenrückgang im Erstausrüstungsgeschäft. Rabier sieht sich indes durch die Zahlen darin bestätigt, dass sich die Fundamentaldaten verbessern und der Kapitalmarkttag im November zu steigenden Erwartungen für die Barmittelentwicklung führen sollte.

Aktienauswertung: Die MTU Aero Engines-Aktie im Zentrum tagesaktueller Analysen und Bewertungen

Die Aktie notierte um 09:51 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 334,70 EUR zu. Also weist das Papier noch ein Aufwärtspotenzial von 37,44 Prozent im Vergleich zum festgelegten Kursziel auf. Im heutigen Handel wurden bisher 9.900 MTU Aero Engines-Aktien umgesetzt. Das Papier sank seit Anfang des Jahres 2026 um 4,7 Prozent. Die Vorlage der Q4 2026-Bilanz wird von Experten auf den 17.02.2027 terminiert.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion Finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2026 / 18:06 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2026 / 06:00 / UTC


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: MTU Aero Engines

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Datum Rating Analyst
10:06 MTU Aero Engines Outperform Bernstein Research
08:01 MTU Aero Engines Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:01 MTU Aero Engines Buy Jefferies & Company Inc.
29.10.26 MTU Aero Engines Kaufen DZ BANK
29.10.26 MTU Aero Engines Outperform Bernstein Research

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