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Experten-Einschätzung

Bernstein Research: Outperform für Scout24-Aktie

Bernstein Research: Outperform für Scout24-Aktie

Hier sind die festgestellten Erkenntnisse, nachdem Bernstein Research-Analyst Annick Maas das Scout24-Papier genauer unter die Lupe genommen hat.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Scout24
90.00 EUR 5.00 EUR 5.88 %
Charts | News | Analysen

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Scout24 nach Zahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 90 Euro belassen. Das Zahlenwerk habe leicht über den Erwartungen gelegen und der Internetportal-Betreiber gehe nun davon aus, das obere Ende seiner Umsatzprognose für das Gesamtjahr zu erreichen, schrieb Annick Maas in einer ersten Reaktion am Mittwoch. Das sei zwar vom Markt bereits erwartet worden, für die Stimmung dürfte es aber dennoch positiv sein.

Analyse und Aktienbewertung: Eine Untersuchung der Scout24-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Die Scout24-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 10:20 Uhr 4,6 Prozent im Plus bei 89,45 EUR. Also hat der Anteilsschein noch Spielraum von 0,61 Prozent nach oben gerechnet zum festgelegten Kursziel. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 57.595 Scout24-Aktien. Die Aktie legte auf Jahressicht 2026 um 6,3 Prozent zu. Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte Scout24 am 04.11.2026 präsentieren.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion Finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2026 / 06:59 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2026 / 06:59 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Scout24

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Datum Rating Analyst
10:36 Scout24 Outperform Bernstein Research
09:31 Scout24 Buy Jefferies & Company Inc.
21.10.26 Scout24 Outperform Bernstein Research
12.10.26 Scout24 Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09.10.26 Scout24 Buy Goldman Sachs Group Inc.

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