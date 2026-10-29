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Bewertung im Fokus

Bernstein Research: Outperform-Note für MTU Aero Engines-Aktie

Bernstein Research: Outperform-Note für MTU Aero Engines-Aktie

Die MTU Aero Engines-Aktie wurde von Bernstein Research genauestens überprüft. Hier sind die Resultate.

Werte in diesem Artikel
Aktien
MTU Aero Engines AG
322.60 EUR -10.50 EUR -3.15 %
Charts | News | Analysen

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat MTU nach Zahlen mit einem Kursziel von 450 Euro auf "Outperform" belassen. Der Triebwerkhersteller habe ein überwiegend positives Quartal hinter sich, schrieb Adrien Rabier am Donnerstag. Der Umsatz und insbesondere der Barmittelzufluss hätten positiv überrascht. Zudem seien die meisten Jahresziele erhöht worden. Lediglich die Margen im Erstausrüstungsgeschäft hätten enttäuscht.

Aktieninformation im Fokus: Die MTU Aero Engines-Aktie ausführlich analysiert am Tag der Bernstein Research-Empfehlung

Um 13:42 Uhr ging es für das MTU Aero Engines-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,0 Prozent auf 335,20 EUR. Infolgedessen zeigt der Anteil noch Luft nach oben: 34,25 Prozent in Relation zum festgesetzten Kursziel. Zuletzt wurden via XETRA 119.485 MTU Aero Engines-Aktien umgesetzt. Auf Jahressicht 2026 ging es für die Aktie um 4,6 Prozent nach unten. Die MTU Aero Engines-Bilanz für Q3 2026 wird am 29.10.2026 erwartet.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion Finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2026 / 08:03 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2026 / 08:03 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: MTU Aero Engines

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Datum Rating Analyst
13:56 MTU Aero Engines Outperform Bernstein Research
13:16 MTU Aero Engines Sector Perform RBC Capital Markets
11:31 MTU Aero Engines Buy Jefferies & Company Inc.
10:21 MTU Aero Engines Overweight JP Morgan Chase & Co.
13.10.26 MTU Aero Engines Buy Jefferies & Company Inc.

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