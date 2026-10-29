Bernstein Research: Outperform-Note für MTU Aero Engines-Aktie

Bewertung im Fokus

29.10.26 13:58 Uhr

Die MTU Aero Engines-Aktie wurde von Bernstein Research genauestens überprüft. Hier sind die Resultate.

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat MTU nach Zahlen mit einem Kursziel von 450 Euro auf "Outperform" belassen. Der Triebwerkhersteller habe ein überwiegend positives Quartal hinter sich, schrieb Adrien Rabier am Donnerstag. Der Umsatz und insbesondere der Barmittelzufluss hätten positiv überrascht. Zudem seien die meisten Jahresziele erhöht worden. Lediglich die Margen im Erstausrüstungsgeschäft hätten enttäuscht.

Aktieninformation im Fokus: Die MTU Aero Engines-Aktie ausführlich analysiert am Tag der Bernstein Research-Empfehlung

Um 13:42 Uhr ging es für das MTU Aero Engines-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,0 Prozent auf 335,20 EUR. Infolgedessen zeigt der Anteil noch Luft nach oben: 34,25 Prozent in Relation zum festgesetzten Kursziel. Zuletzt wurden via XETRA 119.485 MTU Aero Engines-Aktien umgesetzt. Auf Jahressicht 2026 ging es für die Aktie um 4,6 Prozent nach unten. Die MTU Aero Engines-Bilanz für Q3 2026 wird am 29.10.2026 erwartet.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion Finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2026 / 08:03 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2026 / 08:03 / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.