Bernstein Research: Outperform-Note für Siemens Energy-Aktie

Aktienempfehlung

05.08.26 09:33 Uhr

Siemens Energy-Papier wurde von Bernstein Research-Analyst Alasdair Leslie einer sorgfältigen Prüfung unterzogen.

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Siemens Energy nach Zahlen zum dritten Geschäftsquartal mit einem Kursziel von 210 Euro auf "Outperform" belassen. Investoren dürften auf diese positiv reagieren, schrieb Alasdair Leslie in seiner ersten Einschätzung am Mittwoch. Die Auftragslage im Segment Gaskraftwerke sei beeindruckend. Auch die Profitabilität des Energietechnikkonzerns sei stark gewesen.

Vom Kursziel zum Handelsvolumen: Die Siemens Energy-Aktie am Tag der ausführlichen Analyse

Das Papier von Siemens Energy legte um 09:16 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 3,6 Prozent auf 156,34 EUR. Infolgedessen zeigt der Anteil noch ein Aufwärtspotenzial von 34,32 Prozent in Relation zum festgesetzten Kursziel. Im heutigen Handel wurden bisher 276.115 Siemens Energy-Aktien umgesetzt. Das Papier legte seit Anfang des Jahres 2026 um 30,4 Prozent zu. Die kommenden Ergebnisse für Q3 2026 dürfte Siemens Energy am 05.08.2026 präsentieren.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.08.2026 / 06:34 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.08.2026 / 06:34 / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.