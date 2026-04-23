Bewertung im Fokus

Bernstein Research hat eine umfassende Prüfung der adidas-Aktie durchgeführt. Hier sind die festgestellten Resultate.

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Adidas von 255 auf 245 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Outperform" belassen. Mit Beginn des zweiten Quartals und der Fußball-WM im Sommer hätten Nike und Adidas ihre Produktinnovationen und Marketingaktivitäten deutlich verstärkt, schrieb Aneesha Sherman in einer am Freitag vorliegenden Studie. Da die Aktien beider Sportartikelhersteller seit Jahresbeginn gefallen und die Stimmung gedämpft sei, könnten eine starke WM-Performance und ein Umsatzanstieg sowie eine gesteigerte Markenbekanntheit das Interesse der Anleger wecken und zu einer Neubewertung in den nächsten Monaten führen.

Vom Kursziel zum Handelsvolumen: Die adidas-Aktie am Tag der ausführlichen Analyse

Um 15:48 Uhr fiel die adidas-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,9 Prozent auf 136,85 EUR ab. Also hat die Aktie noch einen Anstiegsspielraum von 79,03 Prozent, gemessen am festgelegten Kursziel. Der Tagesumsatz der adidas-Aktie belief sich zuletzt auf 244.792 Aktien. Bei der Aktie schlägt seit Anfang des Jahres 2026 ein Minus von 19,0 Prozent zu Buche. Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 29.04.2026 erfolgen.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.04.2026 / 00:07 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.04.2026 / 04:01 / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.