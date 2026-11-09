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Investment-Tipp

Bernstein Research verleiht Daimler Truck-Aktie Underperform in jüngster Analyse

Bernstein Research verleiht Daimler Truck-Aktie Underperform in jüngster Analyse

Bernstein Research hat eine eingehende Prüfung der Daimler Truck-Aktie durchgeführt. Die festgestellten Ergebnisse sind wie folgt.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Daimler Truck
41.09 EUR 0.65 EUR 1.61 %
Charts | News | Analysen

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Daimler Truck mit einem Kursziel von 39 Euro auf "Underperform" belassen. Der starke Auftragseingang früh im laufenden Jahr habe bei den Aktien von Lastwagenherstellern für Euphorie gesorgt, und Daimler Truck hätten sich wegen eines stärkeren Engagements in Nordamerika überdurchschnittlich entwickelt, schrieb Harry Martin am Sonntag. Er blieb aber vorsichtig. Denn die Konsensprognosen spiegelten seiner Einschätzung nach angesichts der Inflation, der Rohstoffpreise und der Unsicherheiten wegen künftiger US-Abgasvorschriften zunehmend ein "Best-Case-Szenario" wider.

Aktienbewertung im Detail: Die Daimler Truck-Aktie und ihre Entwicklung am Tag der Analyse

Die Daimler Truck-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 13:10 Uhr 1,0 Prozent im Plus bei 40,89 EUR. Daher zeigt die Aktie noch ein Abwärtsrisiko von 4,62 Prozent gemessen am festgelegten Kursziel. Im heutigen Handel wurden bisher 266.506 Daimler Truck-Aktien umgesetzt. Seit Jahresanfang 2026 gewann die Aktie 14,5 Prozent. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2026 rechnen Experten am 12.03.2027.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion Finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.11.2026 / 23:11 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.11.2026 / 05:01 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Robert Way / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
13:26 Daimler Truck Underperform Bernstein Research
13:16 Daimler Truck Buy Deutsche Bank AG
06.11.26 Daimler Truck Outperform RBC Capital Markets
06.11.26 Daimler Truck Underperform Bernstein Research
06.11.26 Daimler Truck Buy Jefferies & Company Inc.

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