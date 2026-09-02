Bernstein Research verleiht Siemens-Aktie Outperform in jüngster Analyse
Bernstein Research hat eine umfassende Prüfung der Siemens-Aktie durchgeführt. Hier sind die festgestellten Resultate.
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Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Siemens mit einem Kursziel von 330 Euro auf "Outperform" belassen. Der Löwenanteil des Wachstums habe direkten oder indirekten Bezug zu KI-Rechenzentren, schrieb Varun Govindaraj am Donnerstag nach Auswertung der August-Daten des US-Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe.
Vom Kursziel zum Handelsvolumen: Die Siemens-Aktie am Tag der ausführlichen Analyse
Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 10:42 Uhr die Siemens-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 273,75 EUR. Also hat die Aktie noch einen Anstiegsspielraum von 20,55 Prozent, gemessen am festgelegten Kursziel. Der Tagesumsatz der Siemens-Aktie belief sich zuletzt auf 105.955 Aktien. Bei der Aktie schlägt seit Anfang des Jahres 2026 ein Plus von 16,9 Prozent zu Buche. Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 12.11.2026 erfolgen.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.09.2026 / 06:23 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.09.2026 / 06:24 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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