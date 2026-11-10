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Bernstein Research veröffentlicht Bewertung: adidas-Aktie mit Outperform

Bernstein Research veröffentlicht Bewertung: adidas-Aktie mit Outperform

Bernstein Research-Analyst Aneesha Sherman hat sich das adidas-Papier genauer angesehen. Hier sind die daraus resultierenden Erkenntnisse.

Werte in diesem Artikel
Aktien
adidas
180.00 EUR 1.45 EUR 0.81 %
Charts | News | Analysen

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Adidas mit einem Kursziel von 245 Euro auf "Outperform" belassen. Die Nachfrage in China bleibe mau, schrieb Aneesha Sherman am Dienstag anlässlich des deutlichen Rückgangs der Einzelhandelsumsätze im Oktober bei Pou Sheng, Partner von Adidas und Nike. Damit sei der Erholungstrend seit August gebrochen und klar, dass es noch keine strukturelle Besserung gebe.

Aktieninformation im Fokus: Die adidas-Aktie ausführlich analysiert am Tag der Bernstein Research-Empfehlung

Die Aktie legte um 15:02 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,5 Prozent auf 181,05 EUR zu. Somit hat die Aktie noch ein Aufwärtspotenzial von 35,32 Prozent gerechnet zum ausgegebenen Kursziel. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 208.052 adidas-Aktien. Seit Jahresbeginn 2026 kletterte das Papier um 9,1 Prozent aufwärts. Am 03.03.2027 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion Finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.11.2026 / 11:44 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.11.2026 / 11:44 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: testing / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
15:16 adidas Outperform Bernstein Research
03.11.26 adidas Overweight Barclays Capital
03.11.26 adidas Sell UBS AG
30.10.26 adidas Buy Deutsche Bank AG
30.10.26 adidas Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

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