Bernstein Research veröffentlicht Bewertung: adidas-Aktie mit Outperform

Aktieneinstufung

10.11.26 15:19 Uhr

Bernstein Research-Analyst Aneesha Sherman hat sich das adidas-Papier genauer angesehen. Hier sind die daraus resultierenden Erkenntnisse.

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Adidas mit einem Kursziel von 245 Euro auf "Outperform" belassen. Die Nachfrage in China bleibe mau, schrieb Aneesha Sherman am Dienstag anlässlich des deutlichen Rückgangs der Einzelhandelsumsätze im Oktober bei Pou Sheng, Partner von Adidas und Nike. Damit sei der Erholungstrend seit August gebrochen und klar, dass es noch keine strukturelle Besserung gebe.

Aktieninformation im Fokus: Die adidas-Aktie ausführlich analysiert am Tag der Bernstein Research-Empfehlung

Die Aktie legte um 15:02 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,5 Prozent auf 181,05 EUR zu. Somit hat die Aktie noch ein Aufwärtspotenzial von 35,32 Prozent gerechnet zum ausgegebenen Kursziel. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 208.052 adidas-Aktien. Seit Jahresbeginn 2026 kletterte das Papier um 9,1 Prozent aufwärts. Am 03.03.2027 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion Finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.11.2026 / 11:44 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.11.2026 / 11:44 / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.