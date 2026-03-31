Analyse im Fokus

Beiersdorf-Papier wurde von Bernstein Research-Analyst Callum Elliott einer sorgfältigen Prüfung unterzogen.

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Beiersdorf von 120 auf 95 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Das erste Quartal dürfte ein böses Erwachen werden und die Träume für 2026 platzen lassen, schrieb Callum Elliott am Freitag. Die Jahresziele der Hamburger seien wohl doch eher realistisch als konservativ. Elliott kappte seine Schätzungen aufgrund langsameren Wachstums und höheren Investitionsbedarfs des Konsumgüterkonzerns.

Tagesaktuelle Aktienempfehlung: Die Beiersdorf-Aktie im Fokus der Analyse und Bewertung

Um 09:28 Uhr rutschte die Beiersdorf-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,9 Prozent auf 74,64 EUR ab. Hiermit hat das Finanzpapier noch einen Zuwachsspielraum von 27,28 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Im heutigen Handel wurden bisher 21.599 Beiersdorf-Aktien umgesetzt. Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für die Aktie um 20,3 Prozent abwärts. Die kommenden Q2 2026-Ergebnisse werden voraussichtlich am 05.08.2026 veröffentlicht.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.04.2026 / 09:47 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.04.2026 / 02:00 / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.