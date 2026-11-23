Bernstein Research veröffentlicht Bewertung: Infineon-Aktie mit Outperform
Das Infineon-Papier wurde einer genauen Prüfung durch Bernstein Research-Analyst Mark Newman unterzogen.
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Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Infineon auf "Outperform" mit einem Kursziel von 82 Euro belassen. Ein Analystenteam um den Experten Mark Newman untersuchte in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie einen erweiterten Kreis an KI-Aktien, inwieweit deren Kurskorrektur dem jeweiligen Engagement der einzelnen Unternehmen im Bereich Cloud-Rechenzentren entsprach. Bei vielen Werten sei dies überzogen worden, und so böten sich selektive Chancen. Dell wird unter Server-Herstellern als Favorit genannt, aber konstruktiv gehen die Experten auch an Speicherhersteller heran. Im Chipbereich bleibt Broadcom der "US-Top-Pick". Apple gilt ihnen weiterhin als "sicherer Hafen".
Analyse und Aktienbewertung: Eine Untersuchung der Infineon-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse
Das Papier von Infineon konnte um 14:57 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 6,5 Prozent auf 48,40 EUR. Also hat die Aktie noch einen Anstiegsspielraum von 69,44 Prozent, gemessen am festgelegten Kursziel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 2.307.901 Infineon-Aktien. Der Anteilsschein stieg seit Jahresbeginn 2026 um 29,3 Prozent. Für das laufende Jahresviertel Q1 2027 wird am 03.02.2027 mit der Vorlage der Kennzahlen gerechnet.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion Finanzen.net
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.11.2026 / 12:06 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.11.2026 / 12:06 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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