Bernstein Research veröffentlicht Bewertung: Siemens-Aktie mit Outperform

Analyse im Blick

12.11.26 10:04 Uhr

Bernstein Research-Analyst Alasdair Leslie hat sich das Siemens-Papier genauer angesehen. Hier sind die daraus resultierenden Erkenntnisse.

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Siemens nach Zahlen mit einem Kursziel von 330 Euro auf "Outperform" belassen. Alasdair Leslie erwartet am Donnerstag eine positive Reaktion von Investoren auf den Quartalsbericht. Die mittelfristigen Ziele seien aufgrund eines optimistischeren Ausblicks angehoben worden.

Analyse und Aktienbewertung: So präsentiert sich die Siemens-Aktie am Tag der Analyse

Die Aktionäre schickten das Papier von Siemens nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:48 Uhr 3,8 Prozent auf 287,60 EUR. Daher zeigt die Aktie noch Potenzial nach oben: 14,74 Prozent gemessen am festgelegten Kursziel. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 444.916 Siemens-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Der Anteilsschein gewann seit Beginn des Jahres 2026 22,8 Prozent. Die kommenden Ergebnisse für Q4 2026 dürfte Siemens am 12.11.2026 präsentieren.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion Finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2026 / 07:37 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2026 / 07:37 / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.