Apple-Aktie als sicherer Hafen: Trägt die Entkopplung von KI-Werten?

Bernstein sieht Schutzraum

Apple gilt im Tech-Ausverkauf als Zufluchtsort, doch die Bewertung liegt auf Rekordniveau: Reicht die Stabilität des Konzerns, um das zu rechtfertigen?

• Die zukünftige Entwicklung hängt davon ab, ob Apple seine Unabhängigkeit vom KI-Markt behauptet oder im Vergleich zu Tech-Konkurrenten im Wert verliert.

• Trotz hoher Bewertung und eines Allzeithochs bei der Kurs-Gewinn-Relation bleibt die Aktie aus Sicht der Analysten stabil, gestützt durch Kundenbindung, stabile Zahlen und erwartetes Wachstum.

• Bernstein sieht Apple als sicheren Hafen, da das Unternehmen wenig in KI-Infrastruktur investiert und dadurch weniger vom KI-Boom abhängt.

Warum Apple vom KI-Ausverkauf kaum getroffen wird

Bernstein erkennt eine Entkopplung von den Tech-Konkurrenten

Hohe Bewertung, solide Zahlen, uneinige Analysten

Werbung

Die Apple-Aktie legt vorbörslich an der NASDAQ um 0,64 Prozent auf 358,55 US-Dollar zu. Bernstein-Analyst Mark Newman sieht den iPhone-Konzern nach dem Tech-Ausverkauf als sicheren Hafen, weil Apple kaum Geld in KI-Infrastruktur steckt. Offen bleibt, ob die hohe Bewertung diese Rolle trägt.

Warum Bernstein Apple als sicheren Hafen sieht

Bernstein Research hat Apple in einer Studie von Mitte November auf Outperform belassen und das Kursziel bei 380 US-Dollar gehalten. Analyst Mark Newman argumentiert, der Tech-Ausverkauf habe manche Aktien zu stark getroffen. Eingepreist werde eine umfassendere Verschlechterung der Nachfrage nach KI-Infrastruktur, als die Indizien rechtfertigten. Apple habe als sicherer Hafen gedient.

Den Grund sieht Bernstein in der Kostenstruktur: Die Investitionsausgaben von Apple liegen unter 2 Prozent des Umsatzes, während andere große Techkonzerne Hunderte Milliarden US-Dollar in KI-Infrastruktur stecken. Apple sei damit vor einem Rückgang der Rechenzentrumsausgaben und vor schrumpfendem Free Cashflow der Hyperscaler geschützt. Zudem arbeite der Konzern bei KI-Modellen mit Google zusammen, viele liefen direkt auf den Geräten. Ohne nennenswerte Korrelation zu den Tech-Konkurrenten notiere Apple inzwischen auf Augenhöhe mit hochwertigen Konsumaktien, schreibt Newman.

Werbung

Die These lautet damit: Wer wenig investiert, hängt weniger am KI-Zyklus. Die Aktie reagiert in dieser Lesart eher wie ein Konsumwert als wie ein Technologiewert.

Apple-Bewertung zwischen Rekord und Stabilität

Der Preis für diese Stabilität ist hoch. Apple wird laut Bernstein mit rund dem 37-Fachen des erwarteten Gewinns je Aktie für 2027 gehandelt, ein Allzeithoch und etwa das Doppelte des Marktmultiplikators. Unter Unternehmen mit über 200 Milliarden US-Dollar Marktkapitalisierung und erwartetem Gewinnwachstum unter 15 Prozent liegen demnach nur Costco Wholesale, Walmart, Apple und General Electric über dem 30-Fachen. Die Analysten verweisen auf ein erwartetes Umsatzwachstum von rund 9 Prozent jährlich bis 2029, bei Costco Wholesale sind es 7 und bei Walmart 5 Prozent.

Newman hält die Bewertung dennoch nicht für überzogen. Als Gründe nennt Bernstein die Kundenbindung, denn laut einer Smartphone-Umfrage bleiben rund 90 Prozent der iPhone-Nutzer beim Gerätewechsel der Marke treu. Hinzu kämen Ergebnisstabilität, Wachstum und Aktionärsrenditen; der implizite Wachstumswert von 4 Prozent in der Reverse-DCF-Rechnung erscheine vernünftig. Fiele die KI-Blase tatsächlich in sich zusammen, könnte Apple laut Newman sogar von günstigen Übernahmezielen profitieren.

Werbung

Die Argumentation setzt also weniger auf Kursfantasie als auf Verlässlichkeit. Ob der Markt für diese Verlässlichkeit dauerhaft ein Rekordmultiplikat zahlt, ist die eigentliche Streitfrage.

Zahlen und Analystenbild im Abgleich

Die operative Seite stützt das Bild. Apple meldete Anfang November für das Septemberquartal einen Umsatz von 114,5 Milliarden US-Dollar, ein Plus von 12 Prozent zum Vorjahr, und ein verwässertes Ergebnis je Aktie von 2,10 US-Dollar. Services erreichten laut Apple ein neues Allzeithoch, ebenso die installierte Basis aktiver Geräte. Zugleich flossen 28 Milliarden US-Dollar an die Aktionäre zurück. CEO John Ternus kündigte zum Jahresende die bislang ambitionierteste Produktpalette an, darunter iPhone Duo und iPhone 18 Pro.

JPMorgan-Analyst Samik Chatterjee beließ Apple am Sonntag auf Overweight mit einem Kursziel von 355 US-Dollar. Die Nachfrage nach den Pro-Modellen entspreche in Woche zehn nach Verkaufsstart etwa dem Vorjahresniveau. Im Analystenkonsens überwiegen die positiven Stimmen: Von 30 Analysten raten 16 zu Buy, 8 zu Hold und 6 zu Sell, das mittlere Kursziel liegt bei 345,57 US-Dollar.

Die Stimmen bleiben gemischt: DBS und DZ BANK stuften Apple Anfang November auf Sell ab. Die Zahlen stützen also die Stabilitätsthese, doch die Bewertungsfrage teilt das Lager weiterhin.

Worauf Apple-Anleger jetzt achten

Offen ist, ob die Aktie ihre Entkopplung behält, falls die KI-Werte weiter unter Druck geraten. Hält sie sich dann erneut besser als die Tech-Konkurrenz, stützt das Bernsteins These vom sicheren Hafen; gibt sie im Gleichschritt nach, wäre das Argument geschwächt.

Thomas Zoller, Redaktion Finanzen.net

Dieser Text dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schließt jegliche Regressansprüche aus.