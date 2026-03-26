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Bertelsmann hält Gewinn bei einer Milliarde - Umsatz stagniert

26.03.26 10:07 Uhr

GÜTERSLOH (dpa-AFX) - Der Medienkonzern Bertelsmann hat im Geschäftsjahr 2025 erneut einen Gewinn im Milliardenbereich erzielt. Das Konzernergebnis lag unverändert bei 1,0 Milliarden Euro, hieß es in einer Mitteilung. Der Umsatz habe sich auf 19,0 Milliarden Euro belaufen und damit auf dem Niveau des Vorjahres gelegen.

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24 Milliarden Euro als mittelfristige Zielmarke

Konzernchef Thomas Rabe sprach von einem "soliden Geschäftsjahr" - und hält an einer mittelfristigen Zielmarke von 24 Milliarden Euro Konzernumsatz fest. Diese sei "absolut erreichbar und nach wie vor klar non-negotiable", sagte er der Deutschen Presse-Agentur. Voraussetzung dafür sei allerdings eine verbesserte wirtschaftliche Entwicklung mit höheren organischen Wachstumsraten sowie ergänzenden Zukäufen.

Rabe verwies darauf, dass die moderateren Wachstumsraten vor allem auf das wirtschaftliche Umfeld zurückzuführen seien. Die Marktanteile in den einzelnen Geschäften seien weitgehend stabil geblieben oder hätten sich teilweise verbessert.

Das bereinigte operative Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen erreichte 3,0 Milliarden Euro und lag damit leicht unter dem Ergebnis vom Vorjahr mit 3,1 Milliarden Euro. Nach Unternehmensangaben belasteten vor allem Wechselkurse und Portfolioveränderungen die Entwicklung. Bereinigt um diese Effekte, darunter den Verkauf von RTL Nederland, liege das Ergebnis leicht über dem Vorjahr.

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Investitionen in Milliardenhöhe

Die wirtschaftlichen Investitionen beliefen sich den Angaben zufolge 2025 auf gut 2,1 Milliarden Euro und lagen damit auf Vorjahresniveau. Seit 2021 hätten sich die Investitionen in Wachstumsprogramme auf rund sieben Milliarden Euro summiert./svv/DP/men