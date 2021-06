Bertelsmann stockt sein Bildungsgeschäft auf

GÜTERSLOH (dpa-AFX) - Bertelsmann stärkt sein Bildungsgeschäft. Der Medien-, Dienstleistungs- und Bildungskonzern teilte am Dienstag in Gütersloh mit, in seine Aktivitäten in Brasilien zu investieren. Für 500 Millionen Euro erwerbe man 25 Prozent der Kapitalanteile sowie 46 Prozent der Stimmrechte an Afya. Das börsennotierte Unternehmen gilt als großer Anbieter für medizinische Aus- und Weiterbildung in Brasilien. Bertelsmann ist Mitbegründer der Firma. Der Kauf muss noch behördlich genehmigt werden. Die Anteile kommen von einem Fonds, der 2014 mit Bertelsmann als Hauptinvestor aufgelegt wurde./rin/DP/fba