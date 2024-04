Berufswahl ohne Klischees: Ministerin lobt Girls' und Boys' Day

BERLIN/BIELEFELD (dpa-AFX) - Zahlreiche Schülerinnen und Schüler haben in Sachen Berufsorientierung am Donnerstag über den oft geschlechtstypischen Tellerrand geschaut. Am bundesweiten Girls' Day und Boys' Day gab es diesmal rund 175 000 Plätze, laut der Organisatoren so viele wie noch nie.

Der Tag sei eine "tolle Möglichkeit für Mädchen und Jungen, erste Eindrücke und praktische Erfahrungen in Berufsbereichen zu sammeln sowie sich unabhängig von Rollenklischees zu informieren", sagte Bundesjugendministerin Lisa Paus (Grüne) laut einer Mitteilung. Es sei wichtig, dass sich Jungen und Mädchen bei der Berufswahl an ihren persönlichen Stärken und Interessen orientieren könnten.

Am Girls' Day und Boys' Day sollen Jugendliche der Klassen 5 bis 13 durch ein eintägiges Schnupperpraktikum Einblicke in Berufe bekommen, in denen Frauen und Männer bislang unterrepräsentiert sind. Mädchen sollen dabei vor allem technologische, naturwissenschaftliche und handwerkliche Berufe kennenlernen, Jungen Berufe aus dem sozialen, erzieherischen und pflegerischen Bereich.

Der Girls' Day fand 2001 zum ersten Mal statt. Seit 2011 gibt es den Boys' Day. Ausgerichtet werden die Aktionstage vom Kompetenzzentrum Technik-Diversity-Chancengleichheit in Bielefeld. Der nächste Girls' und Boys' Day ist für den 3. April 2025 geplant./tob/DP/mis