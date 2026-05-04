Beschlossene Sache

Die DHL-Aktionäre haben die geplante Namensänderung und Umfirmierung des börsennotierten Unternehmens in DHL AG abgesegnet.

Die Zustimmungsquote betrug 99,95 Prozent, wie Aufsichtsratschefin Katrin Suder sagte, die die Jahreshauptversammlung leitete.

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Künftig wird das börsennotierte Dach des Konzerns also DHL AG heißen, die Aktie also dann nicht mehr bei der Deutschen Post AG angesiedelt sein, sondern bei der DHL AG.

Der Konzern führt bereits seit Juli 2023 den Namen DHL Group, um dem internationalen Geschäftsportfolio und der globalen Sichtbarkeit der Marke DHL Rechnung zu tragen. Das Unternehmen entstand nach der Übernahme des US-Expressdienstleisters DHL International in mehreren Schritten zwischen 2000 und 2002 durch die Deutsche Post AG, die seit November 2000 börsennotiert ist.

Der Name DHL ist ein Akronym aus den Nachnamen der drei Firmengründer Adrian Dalsey, Larry Hillblom und Robert Lynn, die das Unternehmen 1969 in San Francisco gründeten, um Frachtpapiere schneller per Flugzeug zu befördern. Die Papiere sollten so bereits vor Ankunft der Frachter am Bestimmungsort sein, erläuterte DHL-CEO Tobias Meyer den Aktionären.

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Im XETRA-Handel verlor die DHL-Aktie letztlich 0,96 Prozent auf 46,26 Euro.

DJG/uxd/mgo

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