Beschluss: Testpflicht für Reiserückkehrer per Flugzeug soll kommen

Dow letztlich fester -- DAX schließt im Plus -- BIP sinkt im 1. Quartal kräftig -- DAX-Debüt für Siemens Energy -- Infineon erwartet Millionen-Einbußen -- AstraZeneca, CureVac, EVOTEC, BVB im Fokus

Bulgarien bietet BioNTtech Zusammenarbeit an. ams kauft eigene Wandelanleihen im Wert von 100 Millionen Euro zurück. Genereller Lockdown soll anscheinend vorerst bis 18. April weitergehen. Microsoft-Sicherheitslücke noch bei jedem zweiten Server offen. Post investiert Milliarden in Klimaschutz. TRATON fährt Investitionen in Elektro-Lkw hoch. EZB macht Dampf bei Notfall-Anleihekäufen.