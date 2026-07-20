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Beschuss auf Kuwait - Sirenen in Bahrain

MANAMA/KUWAIT-STADT (dpa-AFX) - In Kuwait ist es nach Militärangaben erneut zu iranischen Angriffen gekommen. Die Luftverteidigung sei im Einsatz, um feindliche Raketen und Drohnen abzufangen, teilte die Armee auf X mit.

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Mögliche Explosionen seien auf Abfangmaßnahmen der Luftverteidigung zurückzuführen. Weitere Einzelheiten zu den Angriffen oder möglichen Schäden waren zunächst nicht bekannt.

Auch in Bahrain heulten erneut die Sirenen auf. Das bahrainische Innenministerium rief die Bevölkerung auf, sich an einen sicheren Ort zu begeben. Die USA attackieren seit Tagen wieder Ziele im Iran, während Teheran Vergeltungsangriffe auf Länder mit US-Militärbasen in der Region durchführt. Bahrain und Kuwait sind Verbündete der USA./arj/DP/jha