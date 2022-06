Alphabet-Aktie vorbörslich unter Druck: Europäische Verbraucherschützer beanstanden Anmeldeprozess bei Google

Aktien in diesem Artikel

Das teilte der Europäische Verbraucherverband (BEUC) am Donnerstag mit. Die deutsche Verbraucherzentrale Bundesverband (vzbv) habe einen Warnbrief an die Alphabet -Tochter geschickt und sei damit den ersten Schritt in Richtung Zivilklage gegangen. Zudem hätten auch die Franzosen, Griechen, Tschechen, Norweger und Slowenen Beschwerden bei ihren jeweiligen Datenschutzbehörden eingereicht.

Laut BEUC beanstanden die Verbraucherschützer den Anmeldeprozess für ein Google-Konto. Die dabei verwendete Sprache sei "unklar, unvollständig und irreführend". Zudem würden die datenschutzfreundlichen Optionen benachteiligt dargestellt. Google erklärte, Nutzer könnten aus verschiedenen Optionen auswählen. Die Möglichkeiten seien klar und einfach, hieß es. Google musste in der Vergangenheit in der Europäischen Union wegen wettbewerbsschädlicher Verfehlungen bereits mehr als acht Milliarden Euro an Strafen zahlen und steht im Mittelpunkt von zwei laufenden Kartellverfahren.

Im vorbörslichen Handel an der US-Börse NASDAQ gibt die Alphabet-Aktie zeitweise um 1,71 Prozent auf 2.206,80 US-Dollar nach.

(Brüssel (Reuters)

Ausgewählte Hebelprodukte auf Google (C) Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Google (C) Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Google (C)

Bildquellen: Justin Sullivan/Getty Images, ricochet64 / Shutterstock.com