DAX22.380 -2,0%Est505.501 -2,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,1700 -2,3%Nas21.796 -1,3%Bitcoin60.403 ±0,0%Euro1,1561 -0,1%Öl110,5 +2,7%Gold4.576 -1,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Vincorion VNC001 Vonovia A1ML7J Rheinmetall 703000 SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y Lufthansa 823212 NVIDIA 918422 Infineon 623100 Volkswagen (VW) vz. 766403 DroneShield A2DMAA Allianz 840400 Deutsche Telekom 555750 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Deutsche Bank 514000 Shell (ex Royal Dutch Shell) A3C99G
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nach EZB-Zinsentscheid: DAX geht tiefrot ins Wochenende -- Schwere Vorwürfe gegen Super Micro -- TUI, Novo Nordisk, Xpeng, Rüstungsaktien, Infineon, Alibaba, Vincorion, SAP, Bayer im Fokus
Top News
DAX in KW 12: Diese Aktien gehörten zu den Gewinnern und Verlierern DAX in KW 12: Diese Aktien gehörten zu den Gewinnern und Verlierern
Infineon-Aktie höher: Analysten setzen auf KI- und Auto-Erholung Infineon-Aktie höher: Analysten setzen auf KI- und Auto-Erholung
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Beschwerde erhalten

Broadcom-Aktie tiefer: EU-Wettbewerbshüter prüfen Beschwerde der Cloud-Lobby

20.03.26 17:03 Uhr
NASDAQ-Aktie Broadcom in Rot: EU untersucht Lizenzpraxis | finanzen.net

Die Wettbewerbsbehörde der EU-Kommission prüft einem Sprecher zufolge die Beschwerde der Cloud-Lobbygruppe CISPE gegen das US-Technologieunternehmen Broadcom wegen der Lizenzierung von VMware.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Broadcom
273,15 EUR -3,10 EUR -1,12%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

"Wir haben eine Beschwerde erhalten, in der behauptet wird, dass Broadcoms Lizenzierung von VMware-Produkten an Cloud-Dienstleister gegen die EU-Kartellvorschriften verstößt", sagte der Sprecher der EU-Kommission. Er fügte hinzu, dass diese im Einklang mit den Verfahren der Aufsichtsbehörde geprüft werde.

Wer­bung

Die Gruppe - zu deren assoziierten Mitgliedern Amazon Web Services und Microsoft zählen - hat sich bei der EU über die VMware-Lizenzierung von Broadcom beschwert. Broadcom habe im Januar die Beendigung seines VMware-Cloud-Service-Provider-Programms in Europa signalisiert. Die Maßnahmen des Unternehmens würden viele europäische Cloud-Anbieter zwingen, den Markt zu verlassen.

In einer Reaktion am Donnerstag ließ Broadcom mitteilen: "Broadcom widerspricht entschieden den Anschuldigungen von CISPE, einer von Hyperscalern finanzierten Organisation, die die Realitäten des Marktes falsch darstellen." Der Konzern sei "weiterhin bestrebt, erheblich in unsere europäischen VMware-Cloud-Service-Provider-Partner zu investieren". Damit helfen wir ihnen, Alternativen zu den Hyperscalern anzubieten und die sich wandelnden Bedürfnisse europäischer Unternehmen und Organisationen zu erfüllen."

Im NASDAQ-Handel zeigt sich die Broadcom-Aktie zeitweise 0,88 Prozent tiefer bei 317,03 US-Dollar.

Von Edith Hancock

DOW JONES

In eigener Sache

Übrigens: Broadcom und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Broadcom

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Broadcom

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com

Nachrichten zu Broadcom

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Broadcom

DatumRatingAnalyst
05.03.2026Broadcom OverweightBarclays Capital
05.09.2025Broadcom BuyUBS AG
06.06.2025Broadcom OutperformBernstein Research
13.12.2024Broadcom BuyUBS AG
13.06.2024Broadcom OverweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
05.03.2026Broadcom OverweightBarclays Capital
05.09.2025Broadcom BuyUBS AG
06.06.2025Broadcom OutperformBernstein Research
13.12.2024Broadcom BuyUBS AG
13.06.2024Broadcom OverweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
14.06.2019Broadcom Market PerformCowen and Company, LLC
14.06.2019Broadcom Mkt PerformCharter Equity
22.02.2019Broadcom Market PerformCowen and Company, LLC
07.09.2018Broadcom NeutralB. Riley FBR
12.07.2018Broadcom NeutralB. Riley FBR, Inc.
DatumRatingAnalyst

Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.

Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Broadcom nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen