Besra Gold stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Besra Gold hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 15.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.

Der Verlust je Aktie wurde auf 1,16 AUD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Besra Gold ein Ergebnis je Aktie von -0,010 AUD vermeldet.

Redaktion finanzen.net