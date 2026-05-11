Besser als die Masse

Die Suche nach Alpha bleibt eines der zentralen Ziele vieler Investoren. So finden Experten - trotz effizienterer Märkte und algorithmischen Handels - weiterhin Chancen auf Überrenditen.

• Alpha entsteht laut Experten durch disziplinierte Investmentprozesse

• Small Caps, Burggräben und Behavioral Finance gelten als mögliche Alpha-Quellen

• Marktineffizienzen und Zeitfaktor bleiben zentrale Hebel für Outperformance



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Der Traum vieler Anleger ist so alt wie die Börse selbst: den Markt nicht nur abzubilden, sondern ihn systematisch zu übertreffen. In der Finanzsprache wird diese Mehrrendite als "Alpha" bezeichnet - jener Teil der Performance, der nicht durch das allgemeine Marktrisiko erklärbar ist. Doch in einer Welt hoch effizienter Märkte, passiver ETFs und algorithmischen Handels stellt sich die Frage: Ist Alpha überhaupt noch realistisch erzielbar?

Alpha ist kein Zufall, sondern Prozess

Wer den Markt schlagen will, braucht mehr als ein vages Bauchgefühl. Alpha entsteht durch einen wiederholbaren, disziplinierten Investmentprozess. Erfolgreiche Investoren zeichnen sich dadurch aus, dass sie systematisch Informationsvorsprünge nutzen und ein Entscheidungsmodell entwickeln, das auch bei hoher Volatilität Stand hält.

In Zeiten von Hochfrequenzhandel und KI ist es nahezu unmöglich, Nachrichten schneller zu verarbeiten als die Maschine. Echter Vorsprung entsteht daher durch Informations-Arbitrage in Nischen, die von Algorithmen ignoriert werden. Während etwa Large Caps von hunderten Analysten seziert werden, entstehen bei Small & Micro Caps unter 500 Millionen Euro Marktkapitalisierung signifikante Preis-Ineffizienzen. Wer hier spezialisiertes Fachwissen einbringt - etwa bei komplexen Biotech-Zulassungen oder Halbleiter-Nischen - generiert einen Wissensvorsprung, den allgemeine Fondsmanager aufgrund ihrer breiten Streuung nicht leisten können.

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Das Private-Equity-Prinzip nutzen

Wer den Markt schlagen will, kann auch vom Private-Equity-Sektor lernen. Entgegen der landläufigen Meinung resultiert der dortige Erfolg einer Studie von Golding Capital zufolge nicht primär aus komplexen Finanzierungen, sondern aus harter operativer Arbeit und kluger Strategie. Diesen Hebel machen sich Alpha-Investoren zunutze: Sie suchen nach "Governance-Alpha": Das Ziel sind Unternehmen, bei denen eine Neuausrichtung des Managements oder der Strategie brachliegende Wertpotenziale hebt.

Dieser Ansatz mündet konsequent in aktivistischen Strategien. Wie Experten des Private Banking Magazins betonen, wird Alpha hier nicht mehr bloß passiv entdeckt, sondern proaktiv erschaffen. Aktivistische Investoren nehmen das Heft selbst in die Hand: Sie üben direkten Einfluss auf das Management aus, korrigieren Ineffizienzen in der Bilanz und erzwingen strategische Kurskorrekturen. Da klassische Arbitrage-Gewinne in effizienten Märkten immer rarer werden, erweist sich diese direkte Einflussnahme als eine der letzten verlässlichen Quellen für echte Outperformance.

Fokus auf Qualität und ökonomische Burggräben

Parallel zur direkten Einflussnahme bleibt die Identifikation ökonomischer Burggräben eine Kernkompetenz im Alpha-Investing. Ziel ist es, Unternehmen mit nachhaltigen Wettbewerbsvorteilen zu identifizieren - etwa durch Preissetzungsmacht, hohe Wechselkosten, Netzwerkeffekte oder Skalenvorteile. Einer der bekanntesten Vertreter dieses Ansatzes ist Warren Buffett, der das Konzept des "Moats" - des Burggrabens also - populär gemacht hat. Investoren suchen dabei gezielt nach Firmen mit starker Marktstellung und robuster Preissetzungsmacht, wie sie Luxusgüterhersteller vorleben, oder nach Unternehmen mit hohen Wechselkosten im spezialisierten Softwarebereich.

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Die Identifikation erfolgt über harte Kennzahlen wie den Free Cashflow Yield oder die Kapitalrendite (ROIC). Ziel ist es dabei unter anderem Skaleneffekte zu finden, die Konkurrenten preislich unterbieten. Wer die Diskrepanz zwischen diesem inneren Wert und dem aktuellen Kurs nutzt, erzielt eine strukturelle Überrendite, die unabhängig von makroökonomischen Trends Bestand hat.

Behavioral Finance: Einsteigen, wenn andere aussteigen

Ein weiterer, oft unterschätzter Hebel für Alpha-Investoren liegt in der Ausnutzung psychologischer Marktineffizienzen. Emotionale Extreme wie Gier oder Panik führen an den Börsen regelmäßig zu massiven Fehlbewertungen. Überrendite entsteht hier durch die konsequente Abkehr von der Herdenmentalität: Wer Contrarian-Strategien verfolgt, nutzt die Phasen, in denen Panikverkäufe eine Aktie weit unter ihren inneren Wert drücken. So entstehen Einstiegsgelegenheiten mit einem hochattraktiven, asymmetrischen Risiko-Ertrag-Profil, das den Grundstein für künftige Outperformance legt.

Wer Alpha sucht, muss auf der anderen Seite "Crowded Trades" meiden, jene Anlageideen also, in denen sich bereits eine übermäßig große Anzahl von Marktteilnehmern mit der gleichen Erwartung positioniert hat. Der Grund dafür ist simpel: Im allgemeinen Konsens ist die Mehrrendite bei diesen Investments bereits eingepreist. Technische Werkzeuge wie RSI und VPA dienen Profis dazu, das Ende irrationaler Ausverkaufsphasen zu lokalisieren. Sie suchen gezielt die Schnittstelle, an der das Sentiment kippt und eine disziplinierte institutionelle Akkumulation das Ruder übernimmt.

Die Kapazität von Alpha und der Faktor Zeit

Die Jagd nach Alpha ist auch eine Frage der Kapazität. Strategien neigen laut Descartes Finance dazu, an Schlagkraft zu verlieren, wenn sie durch massive Zuflüsse verwässert werden. Dies eröffnet kleineren Akteuren ein exklusives Spielfeld in illiquideren Marktregionen, die für das "Big Money" unter dem Radar bleiben.

Gepaart mit der Fähigkeit zur Zeit-Arbitrage entsteht so ein unschlagbarer Vorteil. Wer die Disziplin besitzt, das tägliche Rauschen auszublenden und sich dem kurzfristigen Rechtfertigungsdruck der Märkte zu entziehen, könnte die Früchte langfristiger Wertsteigerungen ernten, die dem hektischen Handel der Institutionellen verborgen bleiben.

Fazit: Hartes Handwerk statt Glück

Alpha ist kein Zufall, sondern ein disziplinierter Prozess. Auch wenn die Effizienz der Märkte zunimmt, bleibt der Weg zur Outperformance für Investoren offen, die das Handwerk der operativen Analyse beherrschen und die nötige mentale Stärke besitzen, antizyklisch zu agieren. Echter Vorsprung speist sich aus harter Arbeit, der konsequenten Ausnutzung von Zeit-Arbitrage und dem Willen, jenseits ausgetretener Pfade nach Werten zu suchen. Für den entschlossenen Anleger ist Alpha-Investing damit weit mehr als eine Strategie - es ist die einzige Möglichkeit, sich dauerhaft vom Durchschnitt abzuheben.

Claudia Stephan, Redaktion finanzen.net

Dieser Text dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schließt jegliche Regressansprüche aus.