Goldman Sachs-Aktie gewinnt: Goldman Sachs verdient trotz Gewinneinbruchs mehr als gedacht

Unter dem Strich entfiel auf die Aktionäre im ersten Quartal ein Überschuss von 3,8 Milliarden US-Dollar (3,5 Mrd Euro) und damit 43 Prozent weniger als im Vorjahr, wie das Geldhaus am Donnerstag in New York mitteilte. Allerdings schnitt es damit immer noch besser ab als von Analysten im Schnitt erwartet. Die Goldman Sachs -Aktie legt im Handel an der NYSE zeitweise um 2,75 Prozent auf 330,84 US-Dollar zu.

Angesichts der wachsenden Unsicherheit etwa infolge des Kriegs in der Ukraine legte die Bank im ersten 561 Millionen Dollar für drohende Kreditausfälle zurück. Ein Jahr zuvor hatte sie noch Rückstellungen dieser Art aufgelöst. Unterdessen sanken die Erträge der Bank im Jahresvergleich um mehr als ein Viertel auf 12,9 Milliarden Dollar. Allerdings hatten Analysten mit einem noch stärkeren Rückgang gerechnet. Anfang 2021 hatte ein Boom im Wertpapierhandel und im Kapitalmarktgeschäft die Erträge bei Goldman Sachs stark in die Höhe getrieben und der Bank den höchsten Quartalsgewinn ihrer Geschichte beschert.

/stw/mis

NEW YORK (dpa-AFX)

Ausgewählte Hebelprodukte auf Goldman Sachs Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Produkte auf Goldman Sachs Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Hebel KO Emittent Laufzeit Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Produkte auf Goldman Sachs

Bildquellen: Chris Hondros/Getty Images