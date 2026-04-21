Besser als erwartet

Der Düngerhersteller K+S blickt nach einem guten ersten Quartal optimistischer auf das laufende Jahr.

Nach einem sehr guten Start des Streusalzgeschäfts zu Jahresbeginn sei dieses auch in der zweiten Hälfte des Quartals besser als erwartet verlaufen, teilte das MDAX-Unternehmen am Mittwoch in Kassel mit. Im Segment Landwirtschaft lagen die Absatzmengen und der Durchschnittspreis demnach vor allem im März über den Erwartungen.

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Für 2026 peilen Konzernchef Christian Meyer und sein Managementteam nun ein operatives Ergebnis von 630 bis 730 Millionen Euro an. Bisher hatte die K+S-Führung vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen ein Ergebnis (Ebitda) von 600 bis 700 Millionen auf dem Zettel - nach 613 Millionen ein Jahr zuvor.

Das Management begründete seine höhere Prognose neben dem starken Jahresauftakt und der guten Preisentwicklung im Landwirtschaftsbereich auch mit einem günstigeren Wechselkurs beim US-Dollar. Zugleich seien die seit März infolge des Nahost-Konflikts gestiegenen Preise für Material, Energie und Frachten berücksichtigt. Das Gewinnziel liegt in der Mitte der Spanne über den durchschnittlichen Markterwartungen. Der auch für die Dividende wichtige bereinigte Finanzmittelfluss soll weiter mindestens ausgeglichen sein.

Um das obere Ende der operativen Spanne zu erreichen, brauche es eine Fortsetzung des Preisanstiegs im Übersee-Geschäft, hieß es in der Mitteilung weiter. Das untere Ende könne eintreten, wenn der Nahost-Konflikt länger andauere. Insgesamt seien die Auswirkungen hier nur begrenzt absehbar.

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Im ersten Quartal lag das operative Ergebnis (Ebitda) nach vorläufigen Berechnungen bei rund 280 Millionen Euro und damit deutlich über den Markterwartungen. Im Vorjahr wurden hier 201 Millionen erzielt. Der freie Barmittelfluss stieg von 32 auf rund 87 Millionen Euro. Auch hiermit übertraf der Konzern mit Abstand die Markterwartungen.

K+S will die vollständigen Quartalszahlen am 11. Mai veröffentlichen.

K+S beenden Rücksetzer dank höherer Gewinnprognose

Die Aussicht auf mehr Gewinn von K+S im laufenden Jahr hat am Mittwoch die Anleger erfreut. Via XETRA legt das Papier zeitweise 6,69 Prozent auf 15,79 Euro zu. Mitte März waren K+S mit fast 19 Euro auf den höchsten Stand seit fast drei Jahren geklettert. Anschließend gab es einen Rücksetzer.

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Das operative Ergebnis (Ebitda) liege im ersten Quartal um ein Viertel über der Konsensschätzung, schrieb Analyst Marcus Dunford-Castro von Jefferies in einer ersten Reaktion. Der bereinigte freie Mittelzufluss übertreffe die Markterwartung sogar um gut die Hälfte. Die höhere Gewinnerwartung für das Gesamtjahr basiere auf höheren Preisen im Agrarsegment und auf einer guten Kostendisziplin.

/err/stk

FRANKFURT (dpa-AFX)