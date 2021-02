Under Armour-Aktie schießt hoch: Under Armour profitiert vom Online-Handel und Joggingboom

Der Umsatz stagnierte von Oktober bis Dezember bei rund 1,4 Milliarden Dollar, wie der Konzern am Mittwoch mitteilte. Analysten hatten derweil mit einem Rückgang auf 1,27 Milliarden Dollar gerechnet. Für das laufende Jahr kündigte der Vorstand ein Umsatzplus im hohen einstelligen Prozentbereich an. Als Grund für die Zuversicht nannte er ein sich abzeichnendes Wachstum in Nordamerika und auf den internationalen Märkten.

Angesichts geschlossener Fitness-Studios und Vereine trainieren die Menschen daheim oder draußen. Das treibt die Nachfrage nach Trainingsschuhen, Laufhosen und T-Shirts. Wegen der geschlossenen Sportgeschäfte kaufen die Verbraucher zunehmend über das Internet ein. Firmenangaben zufolge schnellte der Onlinehandel im vierten Quartal um ein Viertel in die Höhe.

Die Under Armour-Aktie legt im frühen Handel an der NYSE zeitweise um 10,26 Prozent auf 22,90 US-Dollar zu.

Bangalore (Reuters)

