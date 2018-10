United Technologies-Aktie vorbörslich gesucht: United Technologies erhöht Ausblick

Im vorbörslichen Handel ist die United Technologies -Aktie gegen den Trend gesucht und klettert um 0,8 Prozent.

Der Nettogewinn des Konzerns, zu dem unter anderem der Flugzeugturbinen-Hersteller Pratt & Whitney gehört, sank auf 1,24 (Vorjahr 1,33) Milliarden US-Dollar oder 1,54 (1,67) Dollar je Aktie. Ohne Berücksichtigung von Sonderposten lag der bereinigte Gewinn je Aktie bei 1,93 Dollar und damit über der Konsensprognose der von Factset befragten Analysten. Der Umsatz stieg auf 16,51 von 15,06 Milliarden Dollar im Vorjahr und toppte ebenfalls die Schätzung der Marktbeobachter, die auf 16,15 Milliarden Dollar lautete.

Mit Blick auf den restlichen Jahresverlauf wurde die Gesellschaft mit Sitz in Hartford im US-Bundesstaat Connecticut erneut optimistischer, besonders beim Gewinn. Für 2018 rechnet das Unternehmen mit einem bereinigten Gewinn je Aktie in einer Bandbreite von 7,20 bis 7,30 Dollar bei einem geschätzten Umsatz von 64 bis 64,5 Milliarden Dollar. Erst im Juli hatte das Unternehmen die Prognose hochgeschraubt und einen Gewinn je Aktie von 7,10 bis 7,25 Dollar und Einnahmen von 63,5 bis 64,5 Milliarden Dollar in Aussicht gestellt.

NEW YORK (Dow Jones)

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com