Siemens hebt die Prognose deutlich an - Chefwechsel bei der Hauptversammlung

Grundlage dafür ist ein deutliches und nicht wie bisher nur leichtes Wachstum in der Fabrikautomation (Digital Industries), wie der Technologiekonzern am Morgen in München mitteilte. Überdies hatte auch die voll konsolidierte Medizintechniktochter Healthineers ihre Erwartungen schon angehoben.

Siemens rechnet nun mit einem vergleichbaren prozentual mittleren bis hoch einstelligen Umsatzwachstum und 5,0 bis 5,5 Milliarden Euro Gewinn nach Steuern. Bislang hatte Siemens versprochen, den Umsatz "moderat" um 3 bis 5 Prozent zu steigern und in gleicher Weise auch den Überschuss. Im abgelaufenen Jahr hatte Siemens 4,2 Milliarden Euro verdient.

Die Bedingungen hätten sich in einigen Siemens-Geschäften und geografischen Regionen zum Teil deutlich verbessert, erklärte das Unternehmen. Die Prognose unterstellt nun, dass sich diese Bedingungen besonders für die kurzzyklischen Geschäfte fortsetzen werden.

Die Erhöhung kommt mit Ansage: Vor zwei Wochen veröffentlichte Siemens bereits überraschend Eckdaten zum ersten Quartal, die die Analystenprognosen deutlich in den Schatten stellten. Damals hieß es, den Ausblick werde man "überprüfen".

Im ersten Quartal verbuchte Siemens einen Überschuss nach Dritten von 1,377 Milliarden Euro - ein Plus von knapp 300 Millionen Euro gegenüber dem Vorjahreswert. Der operative Gewinn im industriellen Geschäft belief sich auf 2,128 Milliarden Euro - das sind 39 Prozent mehr als im Vorjahr. Die entsprechende Marge legte um 430 Basispunkte auf 16,0 Prozent zu.

Der Umsatz kletterte auf vergleichbarer Basis um 7 Prozent auf knapp 14,1 Milliarden Euro. Negative Währungseffekte zehrten das Wachstum allerdings teilweise auf. Das Neugeschäft wurde von Großaufträgen im Bahngeschäft getrieben und legte vergleichbar um 15 Prozent auf 15,9 Milliarden Euro zu.

Siemens vollzieht den Chefwechsel

Siemens verabschiedet sich von Joe Kaeser. Auf der Hauptversammlung an diesem Mittwoch (10.00 Uhr) übergibt der Manager an seinen Nachfolger Roland Busch.

Da auch die Aktie jüngst Rekordhöhen erklommen hat, kann sich Kaeser auf eine angenehme letzte Hauptversammlung einstellen. Allerdings dürfte es den Manager, der dem öffentlichen Auftritt durchaus zugetan ist, schmerzen, sich nicht vor großem Publikum in der Olympiahalle, sondern nur in einer virtuellen Veranstaltung zu verabschieden.

Kaeser übergibt Busch ein umstrukturiertes Haus. Unter seiner Ägide verabschiedete sich Siemens endgültig von seiner breiten Aufstellung als Konglomerat. 2018 kam Siemens Healthineers an die Börse, 2020 folgte Siemens Energy. Letzteres begleitet Kaeser noch als Aufsichtsratschef - ganz verlässt er den Siemens-Kosmos also nicht.

(Dow Jones / dpa-AFX)

