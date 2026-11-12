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Bessere Entwicklung

Merck-Aktie: Zweite Prognoseanhebung für 2026 nach starkem dritten Quartal

Merck-Aktie: Zweite Prognoseanhebung für 2026 nach starkem dritten Quartal

Die Merck KGaA hat im dritten Quartal bei Umsatz und operativem Gewinn die Erwartungen übertroffen und erneut die Ziele für das Gesamtjahr angehoben, das zweite Quartal in Folge.

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Merck KGaA
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Als Gründe nannte der Darmstädter Pharma- und Technologiekonzern, der im DAX notiert ist, die bessere operative Entwicklung, günstigere Währungseffekte sowie den möglichen Abschluss der Akquisition von Bio-Techne im Dezember als Portfolioeffekt im Unternehmensbereich Life Science. Außerdem würden erst ab November anstatt ab August in den USA keine Umsätze mehr mit dem Produkt Mavenclad anfallen.

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Im Gesamtjahr peilt Merck nun einen Umsatz zwischen 21,5 und 21,9 Milliarden Euro an anstatt zwischen 21,0 und 21,8 Milliarden Euro. Das bereinigte EBITDA (EBITDA pre) soll nun zwischen 6,2 und 6,4 Milliarden Euro landen anstatt bei 5,9 bis 6,3 Milliarden Euro. Der bereinigte Gewinn je Aktie soll nun zwischen 8,30 und 8,70 Euro landen anstatt zwischen 7,90 und 8,60 Euro, verglichen mit 8,34 Euro im vergangenen Jahr.

Im Zeitraum Juli bis September stieg der bereinigte operative Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen, den das Unternehmen EBITDA pre nennt, wider Erwarten leicht, er betrug 1,69 Milliarden Euro nach 1,67 Milliarden im Vorjahr. Die Konsenserwartung (Vara Research, Visible Alpha) lag bei 1,61 Milliarden.

Der Umsatz stieg im Quartal auf 5,63 Milliarden Euro von 5,32 Milliarden, organisch ein Umsatzplus von 5,1 Prozent. Die Marktschätzung lag etwas niedriger bei 5,46 Milliarden Euro.

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Kontakt zur Autorin: ulrike.dauer@wsj.com; @UlrikeDauer_

Von Ulrike Dauer

DOW JONES

Bildquellen: Merck KGaA

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04.11.26 Merck Neutral UBS AG
28.10.26 Merck Hold Deutsche Bank AG
28.10.26 Merck Equal Weight Barclays Capital
19.10.26 Merck Hold Jefferies & Company Inc.
15.10.26 Merck Neutral UBS AG

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