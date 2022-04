Caterpillar-Aktie vorbörslich dennoch in Rot: Umsatz zieht im ersten Quartal an

Der Umsatz zog dank starker Nachfrage und höherer Preise um 14 Prozent auf 13,6 Milliarden US-Dollar an, wie das Dow Jones Industrial -Mitglied am Donnerstag in Deerfield (Illinois) mitteilte.

Vor allem die Geschäfte mit der Bergbauindustrie zogen kräftig an. In Asien gingen die Erlöse jedoch wegen rückläufiger Geschäfte mit der Bauindustrie zurück. Den um Sondereffekte bereinigten Gewinn je Aktie steigerte Caterpillar leicht um einen Cent auf 2,88 Dollar, Analysten hatten allerdings mit einem Rückgang gerechnet. Die Caterpillar-Aktie fällt vorbörslich an der NYSE zeitweise um 1,91 Prozent auf 209,88 US-Dollar. Der Gewinn unter dem Strich lag wie im Vorjahr bei gut 1,5 Milliarden Dollar.

/men/mis/jha/

DEERFIELD (dpa-AFX)

Ausgewählte Hebelprodukte auf Caterpillar Inc. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Produkte auf Caterpillar Inc. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Produkte auf Caterpillar Inc.

Bildquellen: Caterpillar, James Mattil / Shutterstock.com