Besseres Rating

S&P Global Ratings hat das Langfristrating für Airbus von "A" auf "A+" angehoben, der Ausblick für die Bonitätsnote ist stabil.

Die Analysten der Ratingagentur gehen davon aus, dass der Luft-, Raumfahrt- und Rüstungskonzern weiterhin einen freien Cashflow von deutlich über 4 Milliarden Euro pro Jahr erzielen wird. Sie erweisen auf einen enorm hohen Auftragsbestand von mehr als 600 Milliarden Euro, der eine anhaltend starke Nachfrage in den meisten Geschäftsbereichen von Airbus widerspiegele.

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Der stabile Ausblick spiegele die Einschätzung wider, dass Airbus den umfangreichen Auftragsbestand weiterhin erfolgreich abarbeiten werde, was zu einer Verbesserung der Profitabilität und einer stetigen Cashflow-Generierung führen werde. Der Konzern dürfte zudem eine kreditfreundliche Finanzpolitik beibehalten.

DJG/sha/ros

DOW JONES