DAX24.996 +1,5%Est506.328 +1,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto7,5100 -3,8%Nas26.179 +1,4%Bitcoin51.055 -3,1%Euro1,1421 ±-0,0%Öl72,92 +0,5%Gold4.031 +0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Deutsche Telekom 555750 Rheinmetall 703000 SpaceX A42D4F Volkswagen (VW) vz. 766403 SAP 716460 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y Bayer BAY001 Infineon 623100 Lufthansa 823212 Micron Technology 869020 Allianz 840400 Microsoft 870747 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 BMW 519000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
US-Börsen legen zu -- DAX verabschiedet sich mit Gewinnen -- Rheinmetall-Chef deckt sich mit Aktien ein -- SAP, Microsoft, Strategy, RENK, HENSOLDT, Siemens Energy, Telekom im Fokus
Top News
Rohstoffe: Aktueller Marktbericht zu Gold, Öl & Co. Rohstoffe: Aktueller Marktbericht zu Gold, Öl & Co.
Solar-Aktien dank SMA Solar im Aufwind: SolarEdge, Fluence Energy & Co. fester Solar-Aktien dank SMA Solar im Aufwind: SolarEdge, Fluence Energy & Co. fester
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Besseres Rating

Airbus-Aktie im Blick: Ratingagentur S&P hebt Bewertung an

30.06.26 20:14 Uhr
Airbus-Aktie im Fokus: S&P erhöht Bonität auf A+ | finanzen.net

S&P Global Ratings hat das Langfristrating für Airbus von "A" auf "A+" angehoben, der Ausblick für die Bonitätsnote ist stabil.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Airbus SE
194,92 EUR 2,68 EUR 1,39%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Analysten der Ratingagentur gehen davon aus, dass der Luft-, Raumfahrt- und Rüstungskonzern weiterhin einen freien Cashflow von deutlich über 4 Milliarden Euro pro Jahr erzielen wird. Sie erweisen auf einen enorm hohen Auftragsbestand von mehr als 600 Milliarden Euro, der eine anhaltend starke Nachfrage in den meisten Geschäftsbereichen von Airbus widerspiegele.

Der stabile Ausblick spiegele die Einschätzung wider, dass Airbus den umfangreichen Auftragsbestand weiterhin erfolgreich abarbeiten werde, was zu einer Verbesserung der Profitabilität und einer stetigen Cashflow-Generierung führen werde. Der Konzern dürfte zudem eine kreditfreundliche Finanzpolitik beibehalten.

DJG/sha/ros

DOW JONES

Bildquellen: Naiyyer / Shutterstock.com, Pavel Kirichenko / Shutterstock.com

Nachrichten zu Airbus SE

DatumMeistgelesen

Analysen zu Airbus SE

DatumRatingAnalyst
05.06.2026Airbus SE OutperformRBC Capital Markets
05.06.2026Airbus SE HoldJefferies & Company Inc.
26.05.2026Airbus SE OverweightBarclays Capital
13.05.2026Airbus SE BuyDeutsche Bank AG
08.05.2026Airbus SE BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
05.06.2026Airbus SE OutperformRBC Capital Markets
26.05.2026Airbus SE OverweightBarclays Capital
13.05.2026Airbus SE BuyDeutsche Bank AG
08.05.2026Airbus SE BuyDeutsche Bank AG
08.05.2026Airbus SE OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
05.06.2026Airbus SE HoldJefferies & Company Inc.
08.05.2026Airbus SE HoldJefferies & Company Inc.
29.04.2026Airbus SE HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
29.04.2026Airbus SE HoldJefferies & Company Inc.
21.04.2026Airbus SE HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
31.10.2024Airbus SE (ex EADS) SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10.10.2024Airbus SE (ex EADS) SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09.09.2024Airbus SE (ex EADS) SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
06.08.2024Airbus SE (ex EADS) SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
31.07.2024Airbus SE (ex EADS) SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Airbus SE nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen