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Best Agrolife: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

29.05.26 06:35 Uhr

Best Agrolife hat am 27.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 1,05 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,620 INR je Aktie erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 43,25 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 1,56 Milliarden INR. Im Vorjahreszeitraum waren 2,74 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 0,250 INR. Im Vorjahr waren 1,97 INR je Aktie erzielt worden.

Best Agrolife hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 12,57 Milliarden INR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 30,74 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 18,14 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.net

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