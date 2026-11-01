Best Agrolife gewährte Anlegern Blick in die Bücher
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Best Agrolife hat am 30.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,62 INR, nach 1,10 INR im Vorjahresvergleich.
Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 21,23 Prozent auf 4,07 Milliarden INR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 5,17 Milliarden INR gelegen.
Redaktion Finanzen.net
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