Best Agrolife gewährte Anlegern Blick in die Bücher

01.11.26 06:35 Uhr

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 21,23 Prozent auf 4,07 Milliarden INR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 5,17 Milliarden INR gelegen.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,62 INR, nach 1,10 INR im Vorjahresvergleich.

Best Agrolife hat am 30.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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