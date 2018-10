Interbrand-Studie: Das sind die wertvollsten Marken 2018

Die US-amerikanische Markenberatung "Interbrand" hat zum 19. Mal die Studie "Best Global Brands" herausgebracht. Mithilfe verschiedener Indikatoren wurden die Marken nach ihrem Wert gerankt. In die Berechnung des Markenwertes wurden die Markenstärke, die Rolle der Marke in der Gesellschaft und eine finanzielle Vorhersage mit einbezogen. Unter den Top 20 finden sich auch einige deutsche Marken.



Platz 21: Das Ranking Die Studie "Best Global Brands" von der Markenberatung "Interbrand" listet die weltweit wertvollsten Marken auf. Mittels einer finanziellen Vorhersage, der Rolle der Marke in der Gesellschaft und der Markenstärke errechnet "Interbrand" die Markenwertungen der jeweiligen Unternehmen. In diesem Ranking werden die Top 20 branchenübergreifenden Marken weltweit aufgezeigt. Stand ist der 08.10.2018. Quelle: Interbrand, Bild: Bloom Design / Shutterstock.com

Bildquellen: istock/pressureUA, Bloom Design / Shutterstock.com