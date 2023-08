NASDAQ-Titel Palo Alto Networks-Aktie zieht zweistellig an: JPMorgan hebt Kursziel für Palo Alto Networks nach Geschäftszahlen an

Beständigere Zahlen

Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Palo Alto Networks nach Geschäftszahlen von 251 auf 268 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen.

Werte in diesem Artikel

Die Resultate sowie der Ausblick des IT-Sicherheitsunternehmens seien wesentlich besser als befürchtet ausgefallen, schrieb Analyst Brian Essex in einer am Montag vorliegenden Studie. Es sei ermutigend, dass die Kalifornier nun in der Lage seien, beständigere Zahlen als gedacht vorzulegen.

Die Papiere liegen an der NASDAQ zeitweise 15,77 Prozent im Plus bei 242,76 US-Dollar. Im Fahrwasser von Palo Alto legt auch der Wettbewerber CrowdStrike zeitweise um 4,83 Prozent auf 153,89 US-Dollar zu.

/ajx/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.08.2023 / 23:05 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.08.2023 / 00:15 / EDT

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

NEW YORK (dpa-AFX Broker)