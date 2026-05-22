Bestätigung

Delivery Hero hat ein unverbindliches Übernahmeinteresse von Uber bestätigt. Auch ein konkretes Angebot wurde bekannt.

Die Gerüchte über eine mögliche Übernahme von Delivery Hero durch den US-Konzern Uber haben nun eine offizielle Grundlage erhalten. Der im MDAX gelistete Berliner Essenslieferdienst bestätigte, dass Uber Technologies mit einem möglichen öffentlichen Übernahmeangebot an das Unternehmen herangetreten ist. Damit reagierte Delivery Hero auf vorangegangene Medienberichte über ein mögliches Interesse des US-Konzerns.

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Details zum indikativen Übernahmeangebot

Nach Angaben von Delivery Hero umfasst die Kontaktaufnahme ein unverbindliches indikatives Angebot über 33 Euro je Aktie. Das Übernahmeangebot würde sich an sämtliche Aktionäre des Unternehmens richten. Bemerkenswert ist dabei, dass die Offerte unter dem XETRA-Schlusskurs vom Freitag liegt: Die Delivery-Hero-Aktie hatte den Handel mit einem Plus von fast 70 Prozent innerhalb von zwei Wochen zuletzt bei 33,59 Euro beendet.

Die offiziellen Übernahmeavancen von Uber trieben die Kursrally von Delivery Hero am Pfingstmontag weiter an. Für die Papiere des Essenslieferanten ging es am Montag via XETRA 11,94 Prozent auf 37,60 Euro nach oben. Es war der elfte Gewinntag in Serie. Damit bauten sie ihre gut zweiwöchige Kursrally auf rund plus 90 Prozent aus.. Uber ging an der NYSE am Freitag 2,43 Prozent schwächer bei 71,83 US-Dollar aus dem Handel. Am Montag wird in den USA aufgrund des Feiertags "Memorial Day" nicht gehandelt.

Der Kurs der Delivery Hero-Anteile hatte in den vergangenen Tagen unter anderem wegen der Spekulation über eine mögliche Offerte durch Uber kräftig angezogen. Das Unternehmen kam damit auf einen Börsenwert von etwas mehr als zehn Milliarden Euro.

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Zusätzliche Dynamik erhält die Situation durch die bereits bestehende Beteiligung von Uber an Delivery Hero. Erst vor wenigen Tagen hatte der US-Konzern mitgeteilt, inzwischen 19,5 Prozent des ausgegebenen Kapitals zu halten. Hinzu kommen weitere 5,6 Prozent in Form von Optionen, wodurch Uber insgesamt bereits Zugriff auf mehr als ein Viertel der Stimmrechte hat.

So reagieren Analysten auf die Übernahme

Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Delivery Hero mit einem Kursziel von 39,10 Euro auf "Overweight" belassen. Die Lage bei dem Essenslieferdienst sei äußerst dynamisch, schrieb Barclays-Analyst Andrew Ross am Montagmorgen. Am Wochenende war zunächst klar geworden, dass Uber eine Übernahme anstrebt, ein Gebot von 33 Euro je Aktie wurde in Aussicht gestellt. Es folgte ein Pressebericht, wonach auch DoorDash interessiert sei, und Uber daher auch 38 Euro zu zahlen bereit sein könnte. Ross sieht den vertretbaren Wert von Delivery-Hero-Papieren sogar deutlich über 40 Euro. Der Weg dahin könne durch eine Übernahme, aber auch eine Aufspaltung erfolgen. DoorDash sei vorwiegend an den Delivery-Hero-Marken im Nahen Osten (Talabat und HungerStation) interessiert, aber auch am türkischen Geschäft der Marke Yemeksepeti.

Selbst dies könnte einigen Anteilseignern aber noch zu wenig sein. Ross sieht den vertretbaren Wert von Delivery-Hero-Papieren sogar deutlich über 40 Euro. Der Weg dahin könne durch eine Übernahme, aber auch eine Aufspaltung erfolgen. Auch Giles Thorne von der Investmentbank Jefferies hatte geschrieben, dass einige Akteure mehr als 40 Euro für ihre Anteilsscheine wollten. Wie es jetzt weitergehe, sei schwer zu vorherzusagen, nicht zuletzt aufgrund einer "Myriade wettbewerbsrechtlicher Probleme"

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Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Delivery Hero mit einem Kursziel von 28 Euro auf "Overweight" belassen. Analyst Marcus Diebel ging am Freitagabend auf Berichte ein, wonach Uber eine Komplettübernahme des deutschen Essenslieferanten erwägt. Dies wäre für die Aktionäre das Sahnehäubchen, schrieb er angesichts der jüngsten Neubewertungsrally in der Hoffnung auf einen Portfolioumbau. Für Uber wurde der Deal strategisch Sinn machen - sowohl mit Blick auf die geografische Expansion als auch Synergiepotenzial. Diebel sieht jedoch auch regulatorische Hürden.

Strategische Ausrichtung bleibt unverändert

Trotz des konkreten Interesses aus den USA hält Delivery Hero zunächst an seiner bisherigen strategischen Ausrichtung fest. Das Unternehmen betonte im Zuge der Pflichtmitteilung, den laufenden Strategic Review Process weiterhin fortzuführen. Weitere Informationen oder mögliche nächste Schritte sollen veröffentlicht werden, sobald dies regulatorisch erforderlich erscheint.

Delivery Hero hat seinen Sitz zwar weiterhin in Berlin, ist nach dem Verkauf des Deutschland-Geschäfts an Just Eat Takeaway hierzulande operativ allerdings nicht mehr aktiv. International zählt der Konzern dagegen aufgrund seiner starken Präsenz in Asien, Südeuropa, auf der arabischen Halbinsel und in Afrika weiterhin zu den größten Essenslieferdiensten weltweit. Uber ist mit Uber Eats ebenfalls global im Liefergeschäft aktiv und konkurriert in zahlreichen Märkten direkt mit Delivery Hero.

Auch die Aktionärsstruktur bleibt im Zusammenhang mit einem möglichen Deal im Fokus der Investoren. Die Beteiligungsgesellschaft Prosus hält derzeit weiterhin rund 16,8 Prozent an Delivery Hero, nachdem sie sich im Zuge der Übernahme von Just Eat Takeaway zum Abbau ihrer Beteiligung verpflichtet hatte. Laut Bloomberg soll Uber zuletzt zudem Gespräche mit weiteren Großaktionären geführt haben. Medienberichten zufolge unterstützte die US-Bank Morgan Stanley Uber beim schnellen Ausbau der Beteiligung über Derivategeschäfte.

Claudia Stephan, Melanie Schürmann, Redaktion finanzen.net mit Material von dpa-AFX