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Konsolidierung im Liefersektor: Uber klopft bei Delivery Hero an - Aktien vor dem Sprung?

23.05.26 16:48 Uhr
Aktien im Blick: Uber greift nach Delivery Hero - Übernahmepoker nimmt Fahrt auf | finanzen.net

Delivery Hero hat ein unverbindliches Übernahmeinteresse von Uber bestätigt. Auch ein konkretes Angebot wurde bekannt.

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Die Gerüchteküche am globalen Liefermarkt hat ein konkretes Fundament erhalten. Der Berliner Essenslieferdienst Delivery Hero hat offiziell bestätigt, dass der US-amerikanische Mobilitäts- und Logistikkonzern Uber Technologies, Inc. mit einem vorläufigen Übernahmeinteresse an das Unternehmen herangetreten ist. Damit reagierte der auf eine vorangegangene Medienberichterstattung, die das Thema ins Rollen gebracht hatte.

Details zum indikativen Übernahmeangebot

Die Kontaktaufnahme seitens des US-Giganten beinhaltet ein erstes, unverbindliches Angebot, welches sich auf einen Betrag von 33 Euro je Aktie beläuft. Diese Offerte richtet sich in Form eines potenziellen öffentlichen Übernahmeangebots an die Gesamtheit der Aktionäre der Berliner Gesellschaft. Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung war die Aktie an der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Kürzel DHER registriert, wo nun die weiteren Entwicklungen mit Spannung verfolgt werden.

Strategische Ausrichtung bleibt unverändert

Trotz des herangetragenen Interesses aus Übersee lässt sich die Führung von Delivery Hero vorerst nicht von ihrem eingeschlagenen Kurs abbringen. Das Management betonte im Zuge der Pflichtmitteilung, dass der bereits laufende Prozess der strategischen Überprüfung des Unternehmens, der sogenannte Strategic Review Process, weiterhin fokussiert fortgesetzt wird. Zukünftige Informationen oder Folgeschritte sollen seitens der Gesellschaft kommuniziert werden, sobald dies erforderlich beziehungsweise regulatorisch angemessen erscheint. Die rechtlich vorgeschriebene Insiderinformation wurde gemäß der europäischen Marktmissbrauchsverordnung publiziert, wobei betont wird, dass dieses Dokument rein zu Informationszwecken dient und noch keine rechtlich bindende Aufforderung zur Abgabe von Angeboten darstellt.

Nach Bekanntwerden der möglichen Übernahmeofferte am Freitag legte die Delivery Hero-Aktie im nachbörslichen Handelauf Tradegate gut 7 Prozent zu. Uber ging an der NYSE 2,43 Prozent schwächer bei 71,83 US-Dollar aus dem Handel.

Claudia Stephan, Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Delivery Hero

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