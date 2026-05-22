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Uber klopft wegen Komplettübernahme bei Delivery Hero an - Angebot unter XETRA-Schlusskurs

23.05.26 18:36 Uhr
NYSE-Aktie Uber erhöht den Druck: Delivery Hero plötzlich heißes Übernahmeziel | finanzen.net

Delivery Hero hat ein unverbindliches Übernahmeinteresse von Uber bestätigt. Auch ein konkretes Angebot wurde bekannt.

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Die Gerüchte über eine mögliche Übernahme von Delivery Hero durch den US-Konzern Uber haben nun eine offizielle Grundlage erhalten. Der im MDAX gelistete Berliner Essenslieferdienst bestätigte, dass Uber Technologies mit einem möglichen öffentlichen Übernahmeangebot an das Unternehmen herangetreten ist. Damit reagierte Delivery Hero auf vorangegangene Medienberichte über ein mögliches Interesse des US-Konzerns.

Details zum indikativen Übernahmeangebot

Nach Angaben von Delivery Hero umfasst die Kontaktaufnahme ein unverbindliches indikatives Angebot über 33 Euro je Aktie. Das mögliche öffentliche Übernahmeangebot würde sich an sämtliche Aktionäre des Unternehmens richten. Bemerkenswert ist dabei, dass die Offerte unter dem XETRA-Schlusskurs vom Freitag liegt: Die Delivery-Hero-Aktie hatte den Handel mit einem Plus von fast 70 Prozent innerhalb von zwei Wochen zuletzt bei 33,59 Euro beendet. Nachbörslich zog der Kurs auf der Handelsplattform Tradegate zeitweise sogar auf 35,50 Euro an. Die Marktkapitalisierung des Unternehmens beläuft sich damit inzwischen auf etwas mehr als zehn Milliarden Euro.

Zusätzliche Dynamik erhält die Situation durch die bereits bestehende Beteiligung von Uber an Delivery Hero. Erst vor wenigen Tagen hatte der US-Konzern mitgeteilt, inzwischen 19,5 Prozent des ausgegebenen Kapitals zu halten. Hinzu kommen weitere 5,6 Prozent in Form von Optionen, wodurch Uber insgesamt bereits Zugriff auf mehr als ein Viertel der Stimmrechte hat.

Strategische Ausrichtung bleibt unverändert

Trotz des konkreten Interesses aus den USA hält Delivery Hero zunächst an seiner bisherigen strategischen Ausrichtung fest. Das Unternehmen betonte im Zuge der Pflichtmitteilung, den laufenden Strategic Review Process weiterhin fortzuführen. Weitere Informationen oder mögliche nächste Schritte sollen veröffentlicht werden, sobald dies regulatorisch erforderlich erscheint.

Delivery Hero hat seinen Sitz zwar weiterhin in Berlin, ist nach dem Verkauf des Deutschland-Geschäfts an Just Eat Takeaway hierzulande operativ allerdings nicht mehr aktiv. International zählt der Konzern dagegen aufgrund seiner starken Präsenz in Asien, Südeuropa, auf der arabischen Halbinsel und in Afrika weiterhin zu den größten Essenslieferdiensten weltweit. Uber ist mit Uber Eats ebenfalls global im Liefergeschäft aktiv und konkurriert in zahlreichen Märkten direkt mit Delivery Hero.

Auch die Aktionärsstruktur bleibt im Zusammenhang mit einem möglichen Deal im Fokus der Investoren. Die Beteiligungsgesellschaft Prosus hält derzeit weiterhin rund 16,8 Prozent an Delivery Hero, nachdem sie sich im Zuge der Übernahme von Just Eat Takeaway zum Abbau ihrer Beteiligung verpflichtet hatte. Laut Bloomberg soll Uber zuletzt zudem Gespräche mit weiteren Großaktionären geführt haben. Medienberichten zufolge unterstützte die US-Bank Morgan Stanley Uber beim schnellen Ausbau der Beteiligung über Derivategeschäfte.

Claudia Stephan, Redaktion finanzen.net mit Material von dpa-AFX

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Bildquellen: Delivery Hero

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