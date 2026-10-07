DAX 25.075 -1,5%ESt50 6.160 -1,8%MSCI World 4.985 +0,6%Top 10 Crypto 11,27 -2,3%Nas 27.600 +0,4%Bitcoin 74.761 -1,7%Euro 1,1177 -0,7%Öl 101,8 +1,2%Gold 4.120 -1,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Bestellung

Airbus-Aktie gibt ab:Auftrag über 12 Militärhubschrauber aus Rumänien erhalten

Airbus-Aktie gibt ab:Auftrag über 12 Militärhubschrauber aus Rumänien erhalten

Airbus hat eine Bestellung aus Rumänien über zwölf Mehrzweck-Militärhubschrauber des Typs Airbus H225M erhalten.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Airbus SE
187.30 EUR -0.36 EUR -0.19 %
Charts | News | Analysen

Wie Airbus mitteilte, unterzeichnete die rumänische Regierung einen Vertrag über die Beschaffung der Hubschrauber. Den genauen Wert des Auftrags gab das Unternehmen indes nicht bekannt.

Werbung

Die Vereinbarung sei mit der französischen Rüstungsbeschaffungsbehörde DGA im Rahmen der "Security Action for Europe" geschlossen worden. Dies ist ein Instrument der Europäischen Union, das Mitgliedstaaten finanziell unterstützt, um deren Verteidigungsbereitschaft schneller zu erhöhen.

Die Airbus-Aktie notiert via XETRA zeitweise 0,61 Prozent schwächer bei 186,76 Euro.

Von Mauro Orru

DOW JONES

Bildquellen: Dr_Flash / Shutterstock.com, Airbus

Aktuelle Airbus Aktie News

Werbung

Airbus Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Airbus nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
01.10.26 Airbus SE Outperform Bernstein Research
29.09.26 Airbus SE Outperform RBC Capital Markets
25.09.26 Airbus SE Hold Jefferies & Company Inc.
09.09.26 Airbus SE Outperform RBC Capital Markets
08.09.26 Airbus SE Buy Deutsche Bank AG

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.