Airbus-Aktie gibt ab:Auftrag über 12 Militärhubschrauber aus Rumänien erhalten

Bestellung

07.10.26 12:49 Uhr

Airbus hat eine Bestellung aus Rumänien über zwölf Mehrzweck-Militärhubschrauber des Typs Airbus H225M erhalten.

Die Vereinbarung sei mit der französischen Rüstungsbeschaffungsbehörde DGA im Rahmen der "Security Action for Europe" geschlossen worden. Dies ist ein Instrument der Europäischen Union, das Mitgliedstaaten finanziell unterstützt, um deren Verteidigungsbereitschaft schneller zu erhöhen.

Wie Airbus mitteilte, unterzeichnete die rumänische Regierung einen Vertrag über die Beschaffung der Hubschrauber. Den genauen Wert des Auftrags gab das Unternehmen indes nicht bekannt.

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Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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